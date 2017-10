3. října: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Hlavní akciové indexy ve Spojených státech uzavřely úterní obchodování na dalších maximech. K jejich růstu výraznou měrou přispěl automobilový průmysl, který těžil z příznivých údajů o zářijovém vývoji prodejů. Index Dow natáhl sérii růstů na pět dnů. Vůči euru mírně oslabil americký dolar.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických firem, připsal 0,37 % na 22 641,67 bodu, širší index S&P 500 stoupl o 0,22 % na 2 534,58 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,23 % na 6 531,71 bodu. V mínusu z hlavních sektorů zakončily pouze veřejné služby, nejvíce se naopak dařilo odvětvím základních surovin, telekomunikací nebo necyklického spotřebního zboží. Index volatility navzdory růstu cen akcií mírně vzrostl na 9,51 bodu (+0,63 %) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o dva bazické body na 2,321 %. Bitcoin a ethereum odepsaly mezi dvěma a třemi procenty.

"Současná rally dost možná přeroste sama sebe, na trh číhá řada velkých výzev," uvedl Peter Cardillo ze společnosti First Standard Financial. "Pokud ale tento týden skončí burzy v zelených číslech, může to udat tón obchodování pro zbytek roku."

Zatímco většina Wall Street již uznává, že jsou valuace amerických akcií vysoké, Warren Buffett v rozhovoru pro CNBC zopakoval své přesvědčení, že ocenění akcií má smysl vzhledem k tomu, na jakých úrovních se pohybují úrokové sazby. Vzhůru zamířily například akcie společností General Motors (+3,08 %) a Ford Motor (+2,07 %). Obě automobilky vykázaly za září výrazný nárůst prodejů na americkém trhu. Američané v oblastech zasažených hurikány nahrazovali své poškozené automobily novými. Dařilo se například také akciím aerolinek (Delta Air Lines +6,62 %, United Continental +6,14 %).

Investoři nyní čekají na hospodářské výsledky předních amerických společností za třetí čtvrtletí. Podle průzkumu agentury Reuters se předpokládá, že zisky firem zahrnutých v indexu S&P 500 vykáží za třetí čtvrtletí meziroční nárůst o 5,5 %.

Na devizových trzích dolar mírně oslaboval vůči euru. Investoři přehodnocují pozice před pátečním zveřejněním údajů o vývoji trhu práce ve Spojených státech. V závěru obchodování v New Yorku vykazovala jednotná evropská měna nárůst o zhruba desetinu procenta na 1,1750 USD.

Americké ministerstvo práce v pátek zveřejní údaje o zářijové tvorbě pracovních míst a míře nezaměstnanosti ve Spojených státech. V srpnu se míra nezaměstnanosti zvýšila na 4,4 % z šestnáctiletého minima 4,3 % v předchozím měsíci.

Euro v úterý smazalo část pondělních ztrát, za kterými stály rostoucí obavy z politického rizika v eurozóně po nedělním hlasování o nezávislosti Katalánska na Španělsku. Americká měna navíc v uplynulých týdnech těžila z příznivých údajů o vývoji ekonomiky USA. Dolar podporovaly také vyhlídky na daňovou reformu a růst úrokových sazeb v USA.

Ceny ropy se v úterý příliš nehýbaly. Část obchodníků vybírá zisky z posledních týdnů. Jedním z důvodů k poklesu cen jsou také obavy, že se ve čtvrtém čtvrtletí obnoví pokles poptávky.

Obchodníci v minulém týdnu výrazně zvýšili sázky na růst cen ropy. Povzbuzovaly je k tomu známky postupného vyrovnávání nabídky a poptávky. Právě příliš velké množství těchto sázek by ale mohlo vyústit v náhlý pád ceny, jakmile se pohled na další vývoj změní. "Zatímco poptávka byla v posledních měsících silná, současná vyšší cenová hladina bude mít pravděpodobně vliv na její růst v roce 2018," řekli agentuře Reuters analytici z ING.