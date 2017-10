V Česku chybí až 300 tisíc řemeslníků. Firmy je lákají na manažerské platy

Česko dlouhodobě trápí nedostatek řemeslníků. Podle odhadu Hospodářské komory České republiky jich na trhu práce chybí až 300 tisíc. Počet uchazečů o studium učebních oborů navíc dlouhodobě klesá. Přitom manuálně zruční odborníci uplatnění najdou snadno, navíc nadprůměrně placené.

Zatímco podle údajů Českého statistického úřadu navštěvovalo v roce 2006 střední odborné školy s maturitou a střední odborné školy s výučním listem téměř 385 tisíc žáků, v loňském školním roce to bylo jen necelých 270 tisíc. Některé školy přesto hlásí obrat k lepšímu. „V letošním školním roce jsme do prvního ročníku přijali celkem 502 žáků, vloni to bylo jen 444. Počet žáků v naší škole stoupal i v minulých letech, letos je ale nárůst vyšší. Kapacita prvních ročníků však stále není naplněná. Přijmout jsme schopni 550 až 600 žáků,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hlásí velký nedostatek žáků obory sklenář, montér vodovodů a kanalizací, slévač nebo kovář. Podobně jsou na tom i obory pokrývačské, klempířské a dlaždičské. Malý zájem je i o obory hutník, umělecký keramik, modelář, kameník, kamnář nebo sklenář. „Dlouhodobě nejmenší zájem je o obory, po kterých je na trhu práce největší ,hlad´, konkrétně se jedná o učební obory tesař, pokrývač, klempíř nebo sklenář. Největší zájem uchazečů zaznamenávají obory instalatér, truhlář a zahradník. V posledních letech se k populárním přidaly obory podlahář a strojní mechanik,“ doplnil Miloslav Janeček. „Nedostatkové jsou také obory se stavebním a strojírenským zaměřením, v oblasti služeb je situace lepší,“ dodal Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory České republiky a prezident Cechu obkladačů.

Poptávka rapidně překračuje nabídku. Na kvalitního řemeslníka si zákazník počká nejméně půl roku. „Nedostatek řemeslníků se datuje už do počátku 90. let, kdy začala kampaň – všichni mladí lidé by měli mít maturitu a vysokou školu. Tento porevoluční trend pomalu opadá. Mnoho absolventů základních škol zvolí učební obor s jasným příslibem pracovního uplatnění. Firmy se o kvalitní řemeslníky přetahují a nabízejí jim mzdy i přes 50 tisíc korun měsíčně. Zkušení odborníci tak snadno dosáhnou na plat srovnatelný s odměnou vrcholového manažera,“ vysvětlil Roman Pommer. Zájem firem o řemeslníky a absolventy učebních oborů je obrovský a dál poroste. „Kvalifikovaní odborníci mají zakázky nasmlouvané měsíce dopředu a poptávku nejsou schopni pokrýt. Problém s nedostatkem řemeslníků bude mít Česko i v budoucnu. Ten vedle nedostatku absolventů do velké míry zapříčiňuje i navzdory rostoucím platům odchod řemeslníků za lepšími platovými podmínkami do zahraničí,“ upozornil Roman Pommer.

Řada škol musí kvůli nezájmu obory zavírat. Například do učebního oboru obuvník nebo hodinář se dlouhodobě žáci nehlásí, školy jej tak přestávají vyučovat. Některé obory ale i díky legislativě zažívají renesanci. „Ukončit výuku jakéhokoliv oboru je velice jednoduché, naopak zahájit nebo obnovit obor je nepoměrně složitější. Z toho důvodu se i méně početné obory snažíme zachovat. To se vyplatilo například u oboru kominík, kdy jsme byli řadu let jedinou školou v celém Česku vyučující tento obor. Po startu povinných revizí komínů zájemců o studium výrazně přibylo a následně začala tento obor vyučovat řada dalších škol. Aktuálně je v ohrožení učební obor sklenář, který vyučujeme jako jediní v Česku,“ upozornil Miloslav Janeček.

Česko zažívá nový trend - o řemeslo projevují zájem ženy. „Celkem tvoří dívky zhruba 20 procent žáků naší školy. V oborech zaměřených na zahradnictví tvoří dívky většinu, kolem 75 procent. Co se týče dívek v řemeslných oborech, jedná se prozatím o jednotlivce. Mezi absolventkami už máme ale truhlářku, instalatérku nebo malířku a lakýrnici. Dívky vždy patří k těm nejlepším v oboru, a to i v odborném výcviku,“ uzavřel Miloslav Janeček.

VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ Rok SŠ s výučním listem SŠ s maturitní zkouškou odborné Celkem 2006/2007 130 730 253 635 384 365 2007/2008 123 409 253 821 377 230 2008/2009 116 275 254 639 370 914 2009/2010 113 336 251 859 365 195 2010/2011 108 100 239 199 347 299 2011/2012 103 065 222 946 326 011 2012/2013 99 708 205 642 305 350 2013/2014 96 317 192 364 288 681 2014/2015 93 218 185 677 278 895 2015/2016 90 221 181 851 272 072 2016/2017 87 723 182 095 269 818

Zdroj: ČSÚ