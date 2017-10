Účtenková loterie začala, lidé o ní ale nemají moc velký zájem

Účtenková loterie začala. Dnes o půlnoci ministerstvo financí hru spustilo a už brzy ráno se do ní registrovali první soutěžící. Moc jich ale prý zatím nebylo, přihlásilo se zhruba několik tisíc. Účtenkovku navíc hned od začátku provázely potíže. Majitelům Apple zařízení totiž aplikace nešla ani stáhnout. Jakmile dnes odbila půlnoc obyčejné účtenky se proměnily v los, který může pro někoho znamenat výhru. Přesto bylo přes den na ulici těžké najít kohokoli, kdo už se zapojil, lidé o ní často ani neví. Pak jsme narazili ještě na jinou skupinu lidí. Na ty, kteří vědí, jak hra funguje, co mohou vyhrát i co je cílem. Zapojit se nechtěli. "To je vlastně za peníze daňových poplatníků, to znamená celou tuhle loterii platíme ze svých daní, platíme jí prostě my všichni dohromady," myslí si jedna z dotázaných. Ani třeba v restauracích nezaznamenali, že by si lidé účtenky schovávali. Podle ministerstva financí se v ranních hodinách zaregistrovalo několik tisíc lidí z celé republiky. "Ono jich zatím mnoho není. Doufám, že lidé tuto krásnou příležitost využijí," uvedl ministr financí Ivan Pilný. Přes velké přípravy byly ale hned od začátku problémy a majitelé Iphonů si dnes nezahráli. Aplikace totiž celý den nebylo možné stáhnout. Podle ministra se to mělo vyřešit do pár hodin. "Samozřejmě když se něco startuje, tak vždycky vznikají nějaké problémy," doplnil Pilný.

A my jsme si to dnes také vyzkoušeli, zvolili jsme rychlejší variantu přes mobilní aplikaci. Ta si některé potřebné údaje načte sama pomocí fotoaparátu v chytrém telefonu. Pak už stačí jen potvrdit a jsme zařazeni do slosování. To první proběhne 15. listopadu.