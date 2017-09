Vývoj na devizovém trhu v 39. týdnu (25.-29.9.2017)

• Vůči americkému dolaru koruna v posledním zářijovém týdnu oslabila a zamířila nad hladinu 22 CZK/USD, když kopírovala vývoj na eurodolaru. Ve středu odpoledne se dokonce krátce obchodovalo nad hladinou 22,20 CZK/USD, na nejslabších korunových hodnotách od konce srpna. V pátek dopoledne se však z pohledu koruny obchodovalo na silnějších hodnotách, lehce nad hladinou 22 CZK/USD.

• V tomto týdnu byla zveřejněna řada důležitých statistik z USA, které ukazují na velmi solidní růst americké ekonomiky ve 3. čtvrtletí letošního roku. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které jsou silně provázané s investicemi, v srpnu vzrostly o 1,7 % m/m. V srpnu došlo k mírnému snížení schodku obchodní bilance na 62,9 mld. dolarů (je otázkou jak velký byl vliv slabšího dolaru). Růst HDP ve 2. čtvrtletí byl mírně navýšen na 3,1 % z původních 3,0 %. Důvěra spotřebitelů v září sice mírně poklesla, ale i nadále zůstává na velmi vysokých 119,8 bodu. Velkou neznámou jsou naopak daňové reformy D. Trumpa, které by velmi pravděpodobně vedly k růstu federálního dluhu. Nad samotným schválením daňové reformy však s ohledem na nejednotu republikánů v Kongresu panují velké otazníky.

• Pozitivně se na vývoj v americké ekonomice dívá i tamní centrální banka (Fed). Zasedání Fedu z minulého týdne v kombinaci s projevy předních amerických centrálních bankéřů (Yellen, Dudley) v tomto týdnu dávají téměř jistotu, že Fed do konce letošního roku ještě jednou zvýší úrokové sazby. A není vlastně ani tak důležité, zda se tak stane na zasedání v listopadu nebo až na tom prosincovém (prosinec je podle mě pravděpodobnější). Vývoj PLN/CZK • Zlotý v tomto týdnu ztrácel. Obchodování koruny vůči zlotému se v tomto týdnu posunulo jen několik haléřů nad hladinu 6 CZK/PLN. Jedná se o nejsilnější hodnoty koruny vůči zlotému od loňského prosince.

• Čím lze zdůvodnit oslabení zlotého v tomto týdnu? Z historických pozorování je zřejmá pozitivní závislost mezi vývojem na eurodolaru a vývojem na měnovém páru EURPLN. V případě, že dolar posiluje vůči euru, tak většinou ještě o to více posiluje vůči polskému zlotému. Na posilující dolar jsou obecně citlivější výše úročené měny zemí emerging markets, kam trhy řadí polský zlotý. Pokud toto vezmeme v potaz, tak oslabení zlotého nemá mnoho společného s polskými ekonomickými fundamenty a to je také důvod, proč v nadcházejících týdnech počítám spíše s posílením zlotého vůči euru.

• Výsledně v tuto chvíli neočekávám ani výraznější a dlouhodobější posílení koruny pod hladinu 6 CZK/PLN.