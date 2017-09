Do voleb jde 31 stran a přes 7500 lidí! Bude z čeho vybírat. ROZBOR

O křeslo v Poslanecké sněmovně bude bojovat přes sedm a půl tisíce kandidátů, vybírat zástupce budeme z 31 stran a hnutí. Kromě programu stran a hnutí, k nimž kandidáti patří, se voliči často rozhodují třeba podle věku nebo povolání. V letošních volbách kandidují třeba lékaři, právníci ale také someliér, saunový mistr, miliardář nebo lektorka tance u tyče.

Tisíce lidí kandidují v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny (PS), konkrétně je to 7538 kandidátů. Je to rekordní číslo, v předchozích volbách chtělo být poslancem či poslankyní v průměru o 2000 lidí méně.

Většina politických stran a hnutí nasadila do boje o poslaneckou sněmovnu stovky zájemců. Na jedno poslanecké křeslo tak letos připadá více než 37 kandidátů. Díky zveřejněným kandidátním listinám si můžeme o kandidátech do PS udělat poměrně pestrý obrázek.

Věkový průměr letošních kandidátů je o zhruba rok vyšší než v předchozích volbách. "Jejich průměrný věk je 46,4 let," uvedla Kateřina Báčová ze Strany zelených. Nejstarší kandidáty má na svých listinách strana Volte pravý blok, v průměru je jim téměř 56 let. Z větších stran pak Starostové 51 let. Naopak heslem mládí vpřed se řídí Radostné Česko a dále Piráti, kde se průměrný věk kandidátů pohybuje okolo 37 let.

Nejmladším kandidátům je 21 let, což je hranice, kterou stanovuje zákon. A pak tu máme i paní kandidující za Blok proti islamizaci, které je 94 let.

Politika už dávno není záležitost jen mužů. Nejvíce žen posílá do boje Cesta odpovědné společnosti 62,5 %, druhá je ČSSD se 44 procenty žen. "Zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách je v ČSSD upraveno vnitřním řádem. A podle toho musí alespoň 40 procent kandidátů tvořit osoby opačného pohlaví," vysvětlil Mikuláš Klang z ČSSD.

Naopak na mužské síle stavějí svou strategii Svobodní, Sportovci nebo TOP 09. Důležité je ale i to, na kterých místech na kandidátkách ženy figurují. Třeba hnutí ANO má hned 4 ženy v čele kandidátky.

Nejzajímavější kategorií jsou asi povolání. Na kandidátkách najdete nejen klasicky právníky a učitelky, ale i nezvyklé až někdy humorně popsané profese. O své místo ve sněmovně bojují sommelieři, maséři i hudební skladatelé. Třeba ale také trenérka tance u tyče, specialista na varhany nebo otec v domácnosti. Do kolonky povolání můžou kandidáti napsat, co chtějí.

"Jsem uvedl tvůrce hádanek a hlavolamů. Vytvářím různé kvízy, hádanky, testy na rozvíjení logického myšlení," sdělil Vacláv Fořtík, který kandiduje za Piráty. Mezi Piráty najdete třeba i záchranáře nemocných informačních systémů nebo komunikačního ninju. Tvořiví jsou také v ostatních stranách, například chalupář z Krkonoš za Zelené nebo český dudák z České strany národně sociální.

Na kompletní přehled kandidátů, jejich výsledky v minulých volbách a volební trendy se můžete podívat na našich stránkách volby.kurzy.cz.