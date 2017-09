Jak prověřit realitního makléře za 1 minutu? Jedná v zájmu klienta?

Zajímá vás, jestli makléř, kterému jste svěřili prodej své nemovitosti, ji nabízí opravdu všem klientům? Anebo je to makléř, který odmítá klienty jiných kanceláří jen proto, že se nechce dělit o provizi, a vaši nemovitost tomuto klientovi neprodá, protože upřednostní své zájmy (celou provizi) před těmi vašimi (prodat nemovitost)?

I to je příklad dnešní praxe v realitním prostředí. Ne vždy je zohledňován určitý etický kodex makléře a práce ve prospěch klienta a jde spíše o výdělek makléřů, kterým už tak mnohdy platíte značnou sumu za jejich práci. Není tedy divu, že i když ve vás makléř budí relativně dobrý pocit, stále jste lehce nedůvěřiví. Při rozhodnutí využití služeb realitní kanceláře věnujte dostatek času nejen výběru vhodné kanceláře, ale i konkrétnímu makléři.

„Realitní makléř je odborníkem na trhu realit. Má patřičné vzdělání a zkušenosti. Neustále sleduje aktuální dění v oboru. Dobrého makléře můžete mnohdy poznat už na první pohled při vaší první schůzce podle jeho vystupování a chování. Ale i dodržení určitého dress codu. Dá se říci, na základě dojmu, která budí jako člověk,“ říká Mgr. Dominik Ženatý, makléř realitní sítě CENTURY 21, www.century21.cz. Důležité samozřejmě je si všímat, jak připravený na schůzku s vámi je. Ze strany pronajímatele/prodejce se nebude jen zajímat o to, za kolik a co z toho bude pro něj. Stejně tak na schůzku s kupcem/nájemcem by neměl přijít pouze se slovy „Tak to je ono.“ Pozor si také dejte na dnešní trend makléřů “amatérů,“ kteří práci vykonávají jako přivýdělek nebo koníček. Takoví Vám opravdu nemohou nabídnout profesionální služby hned z několika důvodů. Příklady jsou sice extrémy z praxe, ale stručně demonstrují, že i tak může práce makléře probíhat.

„Důležité je i zázemí, které makléř, potažmo kancelář, nabízejí. V první řadě existuje kancelář vůbec? Měla by být zapsána v obchodním rejstříku. Ale jsou to i další formality, jako je např. práce vždy na smluvním základě. Makléř by měl mít plnou moc o zastoupení kanceláře. Dobrá kancelář také disponuje reklamačním řádem a etickým kodexem. Určitě ji navštivte osobně. V případě, že kancelář neposkytuje kompletní servis, je důležité, aby alespoň úzce spolupracovala s právníky, notáři, finančními poradci nebo disponovala dobrými kontakty na patřičných místech,“ popisuje příklad dobré praxe makléř realitní sítě CENTURY 21. Samotná makléřova práce by měla být proaktivní. Například dobrý marketingový plán zahrnuje internetovou inzerci, tištěnou inzerci, prodejní plachtu na nemovitosti, aktivní marketing (oslovování klientů letáčky, případně telefonicky).