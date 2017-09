Fed by příliš rozruchu na akciové trhy přinést neměl (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

CME se údajně chystá k prodeji české, rumunské, slovenské i bulharské televize. To by znamenalo konec společnosti.

Evropské akcie by dnes měly zahájit mírným poklesem.

Spojené státy zveřejní údaje o prodejích existujících domů. V Evropě budou zveřejněny ceny průmyslových výrobců. Nejpodstatnější a nejsledovanější událostí však bude zasedání americké centrální banky.

Société Générale zvýšila doporučení pro francouzského výrobce léčiv Ipsen na koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 pomalými krůčky zlepšuje svoje historické maximum. Včera vzrostl o další jednu desetinu procenta. Nejvíce rostoucím sektorem byly telekomunikace, které si připsaly 2,3 %. Vzhledem ke své váze v indexu ale největším tahounem byly finanční tituly, které přidaly 0,8 %. Naproti tomu nejhůře se dařilo realitním developerům (-1,0 %) a farmaceutickým společnostem (-0,8 %).

Asijské trhy v průběhu dnešního nočního obchodování příliš velkých změn nedoznaly. Zisky i ztráty jednotlivých indexů se ve většině případů pohybovaly do půl procenta. Mezi rostoucí patřily především indexy čínských pevninských burz a Hongkongu, ztráty bylo možné pozorovat zejména na Tajwanu nebo v Jižní Koreji.

Klidnější obchodování lze pravděpodobně očekávat i v Evropě. Investoři budou čekat na výsledky zasedání americké centrální banky. Ty by neměly přinést změnu v nastavení úrokových sazeb, nicméně by americká centrální banka měla oznámit začátek postupného snižování své bilanční sumy. Nečekáme žádnou výraznější reakci na tento krok, překvapením by dle nás pro trhy bylo, pokud by Fed nic takového neoznámil. Hospodářský růst přes následky hurikánů zůstává nadále velmi solidní a ekonomika by se tak měla lehce vypořádat s dalším zvyšováním sazeb. To my očekáváme na prosincovém zasedání.

CME

Dle portálu Echo24.cz je na prodej TV Nova a další vlastněné televize. CME tak pokračuje v prodejích svých aktivit ve střední a východní Evropě. Již v červenci oznámila prodej slovinské Pop TV a chorvatské Nova TV. Cena za tyto dvě televize byla stanovena na 262,5 mil. USD.

Česká TV Nova se bude prodávat v balíku se slovenskou TV Markíza a stanicemi v Rumunsku a Bulharsku. Známými potenciálními investory jsou čínská skupina CEFC, Penta nebo PPF, nicméně nelze vyloučit zájem i jiných společností.

Spekulace o prodeji jsou pro nás překvapením. Poté, co došlo k prodeji slovinské a chorvatské televize, se výrazně zlepšil finanční profil CME. Hospodářské výsledky za poslední kvartály nasvědčují tomu, že by se mohla ze CME stát opět zisková společnost vyplácející dividendu. Nicméně prodejem české a rumunské televize, které jsou hlavním zdrojem příjmů a na provozní ziskovosti (OIBDA) se podílejí zhruba 85 %, CME nic nezbude a společnost bude mířit ke svému zániku. Zprávu zatím vnímáme neutrálně, bude záležet především na hodnotě celé transakce.