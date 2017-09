Internetová konkurence má další zářez: Hračkářského obra Toys "R" Us

Internetový prodej si vyžádal další oběť. Tentokrát to je největší americké hračkářství Toys 'R' Us. Zadlužená firma podala v pondělí žádost o ochranu před věřiteli. Totéž v letošním roce učinila už více než desítka velkých amerických řetězců, které kromě pohodlnějšího nakupování přes internet válcují také diskontní prodejny.

Velká část závazků Toys 'R' Us má kořeny v roce 2005, kdy ji soukromí investoři Bain Capital, KKR & Co. a Vornado Realty Trust při odkupu a stažení z burzy zatížili dluhem. Nynější šéf hračkárenDavid Brandon se během necelých dvou let v ředitelském křesle snažil zpříjemnit nakupování zákazníkům a zaznamenal určitý pokrok ve snižování závazků, finanční rozvahu ale k životu neprobral. Celoroční zisk firma nevykázala od roku 2013 a za čtvrtletí do 29. dubna registrovala ztrátu 164 milionů dolarů.

Žádost o soudní ochranu firma podala v pondělí k bankrotovému soudu v Richmondu ve Virginii. Věřitelé včetně syndikátu v čele s JPMorgan jí předtím přislíbili finanční prostředky ve výši více než 3 miliard dolarů na financování restrukturalizace a dalších operací. Tyto peníze mají jejím dodavatelům zajistit, že dostanou zaplaceno za hračky, které začali posílat na Vánoce. Financování ale ještě čeká na souhlas soudu.

Toys 'R' Us má v USA 1600 prodejen a 64 000 zaměstnanců a po Amazonu je největším prodejcem hraček v zemi, tvrdí poradenská firma Kloster Trading. O soudní ochranu zažádala současně její kanadská pobočka. Mimo tyto dva státy má firma 255 licencovaných obchodů a společných podniků v Asii, které jsou samostatné a stávající opatření se na ně nevztahují. Zavírání obchodů firma v pondělí neavizovala.

Žádost o ochranu od Toys 'R' Us patří k vůbec největším mezi specializovanými kamennými prodejci v zemi. Stejné rozhodnutí už letos v USA učinily na příklad také společnost Perfumania, prodejci oděvů rue21 a Gymboree, síť diskontních prodejen obuvi Payless nebo obchody s módou BCBG Max Azria. Proces podle kapitoly 11 amerického zákona o bankrotech využívají k tomu, aby uzavřely ztrátové prodejny a posílily prodej přes internet.

Jiné velké řetězce jako Macy's a Sears ve snaze ustát konkurenční vítr Amazonu a Wal-Martu uzavřely stovky prodejen.

