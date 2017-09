Bič na podvodníky! Smlouvy brzy nepůjde uzavírat po telefonu

Do budoucna by už nemělo být možné uzavřít smlouvu pouze po telefonu – počítá s tím záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, který dnes schválila vláda. Na programu toho ale ministři měli daleko víc.

Pokud by zákazník uzavíral smlouvu po telefonu, nově by začala platit až poté, co by ji podepsal. Nový zákon by mohl přinést také zákaz předvyplněných políček v různých smlouvách. Zákon by měl přinést důslednější ochranu spotřebitele a zároveň bude sjednocovat různé legislativy.

Ministři schválili také novou koncepci rodinné politiky, která má určit směr podpory rodin. V Česku totiž stárne populace a porodnost je nízká. To by měla koncepce změnit.

Zvyšovat by se mohly příspěvky - ať už rodičovské nebo mateřské, vyšší by měly být i přídavky na děti. Nově by také mohly být bezplatné školky a jesle, počítá se i s bezúročnými půjčkami pro manžele. Více čtěte ZDE.