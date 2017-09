Rozbřesk: ČNB může i nemusí a nejspíše ještě neřekla své poslední slovo

Už za 12 dnů proběhne další zasedání bankovní rady České centrální banky. Už příští středu si ČNB opět naordinuje týden mlčení a trh bude spekulovat, zda v bankovní radě převáží hlas pro zvýšení úrokových sazeb dříve, než naznačovala poslední prognóza. S každým dalším číslem z tuzemské ekonomiky je stále více jasné, že čas k tomuto kroku dozrál, je jen otázkou, kdy se tak stane.



Růst HDP ve druhém čtvrtletí výrazně překonal výhled ČNB, stejně jako i dynamika mezd. Celková meziroční inflace zůstává nad cílem, i když její poslední výsledek mírně zaostal za prognózou. Přesto si může ČNB vzít snadno k ruce další inflační ukazatele, jako jsou čistá inflace (aktuálně 3,1 %), jádrová inflace (2,7 %) nebo měnově politická inflace (2,6 %), které její rozhodnutí zvýšit sazby mohou snadno podpořit. Zvlášť, když jejich výhledy v ročním horizontu nenaznačují o nic rychlejší pokles pod cíl. Jako podpůrný argument pak lze téměř vždy použít ceny nemovitostí, které lámou rekordy a nejspíše i ve druhém čtvrtletí rostly nejrychleji v celé Evropě.



Když k tomu připočteme fakt, že i koruna nechává ČNB prostor k akci, tak se zdá, že růstu sazeb nic nebrání. Jde tedy vlastně jen o to přijít na to, jaká taktika v bankovní radě převáží. Zda vyčkat na listopadovou prognózu a dát všem jasně najevo, že se doba skutečně už nachýlila, nebo konat rychleji, když tomu nahrává situace. Úplně zapomenout nelze ani na avizované odhalení záměrů ECB, ke kterému dojde až v říjnu, ale bude natolik „šokující“, aby přimělo trhy přepisovat výhledy EURIBORu vstupujícího do prognózy ČNB? Nebo bude znamenat prodloužení QE za horizont roku 2018? Pravděpodobně ne a ČNB nežije ve vzduchoprázdnu, aby alespoň trochu netušila, co vlastně ECB chystá.



Takže zpátky na začátek; zvýší centrální banka sazby teď nebo až za zhruba dva měsíce? Můžeme jen „spekulovat“, zda chce být ČNB akční nebo maximálně transparentní. Takže to vypadá spíše na ten listopad. A pro kolegy, co mají rádi pravděpodobnosti, to může být 50,25 % vs. 49,75 %. Takže alespoň jedna jistota na závěr, a sice že v listopadu – byť po volbách – nejspíše ještě nebude známo, jakým směrem se začne ubírat rozpočtová politika.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruně stále chybí jakékoliv stimuly, které by ji odpoutaly od hranice 26,10 EUR/CZK. Ještě pár dní má ČNB na to, aby nastavila či korigovala očekávání trhu ohledně výsledku zářijového zasedání bankovní rady. Do té doby už nepřijdou na řadu žádné domácí ukazatele, které by mohly otřást uvažováním centrálních bankéřů. Relativní klid panuje i na dluhopisovém trhu, kde dlouhé výnosy směřují pozvolna nahoru a následují tak vývoj v eurozóně, byť s poměrně velkým rozpětím vůči německému Bundu.



Zahraniční forex

Včera byla pro dolar pozitivní odpolední inflace, ale jeho zisky neměly dlouhého trvání, takže kurz eurodolaru se pohybuje zpět u úrovně 1,19.



Hvězdou včerejšího dne byla nicméně britská libra. Zářijové zasedání britské centrální banky (BoE) podle očekávání nepřineslo žádnou změnu nastavení měnově-politických nástrojů. Doprovodné informace ale zvyšují šanci na utažení politiky. Především jde o poznámku, že většina měnového výboru vidí prostor pro zmenšení stimulu v příštích měsících a že se zmenšuje tolerance zvýšené inflace. Do hry se tak dostává scénář zvýšení sazeb na příštím zasedání, kdy bude zveřejněna nová prognóza BoE. Tržní reakce na jednání BoE je na libře poměrně výrazná - pár EUR/GBP propadl až pod hladinu 0,89.



Dnes Fed dostane do ruky poslední důležitou sadu čísel v podobě maloobchodu a průmyslu za srpen. Podle nich si trh může tvořit očekávání ohledně toho, jak bude vypadat prognóza Fedu v otázce úrokových sazeb (dot plots), což může být pro dolar velmi důležité.



Zahájení kvantitativního utahování ze strany Fedu (od října), očekávané zvýšení sazeb Bank of England a zpomalení měnové expanze od ECB nicméně nejsou dobré zprávy pro forint a zlotý.