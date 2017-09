Růst amerických jádrových cen uklidní Fed (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost investorů na globálních trzích se zaměří na srpnovou americkou inflaci, která by měla díky solidnímu meziměsíčnímu růstu jádrových cen uklidnit Fed a zvýšit šance na další zpřísnění měnových podmínek ještě v letošním roce. V regionu je kalendář ekonomických událostí prázdný.

Americká jádrová inflace zrychlí

Srpnová americká inflace by mohla alespoň trochu uklidnit Fed a zvýšit šance na další růst sazeb americké centrální banky ještě v letošním roce (očekáváme ho v prosinci). Jádrové ceny by měly meziměsíčně vzrůst o 0,2 % m/m, což by představovalo nejrychlejší tempo za posledního půl roku.

Zasedání Bank of England by nemělo přinést změnu měnové politiky. Nový člen měnověpolitické rady, David Ramsden, bude pravděpodobně hlasovat proti ponechání sazeb beze změn. Holubičí tábor by tak dostal novou posilu. Libra by měla podle našich odhadů v příštích čtvrtletích vůči euru (a koruně) oslabovat.

Euro vůči dolaru nejslabší od začátku měsíce

Euro včera proti dolaru oslabilo o 0,7 %, a dostalo se tak na nejnižší úroveň od začátku září (1,188 USD/EUR). Vzrostly totiž sázky na zvýšení sazeb Fedu ještě jednou v letošním roce, což souvisí s dnes zveřejňovanou americkou inflací.

Klidný den ve střední Evropě

Kalendář ekonomických dat ve střední Evropě je dnes prázdný. Obchodníci budou vyčkávat na zveřejnění americké inflace a efekty této statistiky na globální trhy.

Hluboký schodek běžného účtu korunu neoslabil

Trh koruny s eurem byl ve středu extrémně klidný. Kurz CZK/EUR se pohyboval bez výraznějších pohybů na úrovni 26,10. Obchodování neovlivnilo ani zveřejnění červencové statistiky běžného účtu, který skončil v překvapivě hlubokém deficitu. Tento odliv peněz z české ekonomiky byl ale způsoben především dvěma jednorázovými faktory: větším objemem vyplacených dividend a jen malým přebytkem obchodu se zbožím a službami kvůli letním dovoleným v průmyslu. Za celý letošní rok by měl běžný účet nakonec vykázat přebytek, a to 0,9 % HDP. Spolu s dalším zvýšením sazeb ČNB (očekáváme ho v listopadu) bude dobrá výkonnost ekonomiky působit ve směru silnější koruny, jejíž kurz proti euru by se tak měl do konce roku dostat pod hranici 26 CZK/EUR.

K politice ČNB se včera vyjádřil člen bankovní rady Vojtěch Benda. Dokáže si představit, že by zvedl ruku pro vyšší sazby na zasedání v září či listopadu.

Zlotý a forint včera shodně oslabily o zhruba půl procenta. Tento pohyb zřejmě souvisel s růstem šancí na zvýšení sazeb Fedu, což se promítlo jak ve vyšších výnosech na hlavních trzích, tak na oslabení eura a středoevropských měn s výjimkou koruny.