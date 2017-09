Hluboký schodek běžného účtu korunu neoslabil (Komentář)

Trh koruny s eurem byl ve středu extrémně klidný. Kurz CZK/EUR se pohyboval bez výraznějších pohybů na úrovni 26,10. Obchodování neovlivnilo ani zveřejnění červencové statistiky běžného účtu, který skončil v překvapivě hlubokém deficitu. Tento odliv peněz z české ekonomiky byl ale způsoben především dvěma jednorázovými faktory: větším objemem vyplacených dividend a jen malým přebytkem obchodu se zbožím a službami kvůli letním dovoleným v průmyslu. Za celý letošní rok by měl běžný účet nakonec vykázat přebytek, a to 0,9 % HDP. Spolu s dalším zvýšením sazeb ČNB (očekáváme ho v listopadu) bude dobrá výkonnost ekonomiky působit ve směru silnější koruny, jejíž kurz proti euru by se tak měl do konce roku dostat pod hranici 26 CZK/EUR.

Zítra bude v Česku kalendář ekonomických událostí prázdný. Pozornost investorů na globálních trzích se zaměří na srpnovou americkou inflaci. Jádrové ceny by měly meziměsíčně vzrůst o 0,2 % m/m, což by nahrávalo ještě jednomu zvýšení sazeb Fedu v letošním roce. Dolaru proti euru ve středu odpoledne posiluje o zhruba půl procenta.