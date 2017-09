Banky táhly americké akcie, technologické tituly i přes nový iPhone stagnovaly (Ranní zpráva z akciového trhu)

Pozornost hráčů na trhu se v tomto týdnu zaměří na inflační statistiky. Dosavadní série pěti slabších měsíčních čísel inflace v řadě v USA vznáší otazník nad předpokládaným prosincovým zvýšením dolarových úrokových sazeb. V Evropě vystoupí J. C. Juncker se zprávou o stavu ekonomiky eurozóny. Očekává se, že by mohl odhalit záměry týkající se vyjednávání o brexitu. Červencová data průmyslové výroby za eurozónu navážou na již známé výsledky z Německa, Francie a Itálie a potvrdí slabý vstup sektoru do třetího čtvrtletí.