DOWER-D: LITHIO a.s.!

V uplynulém týdnu jsme se v glosách DOWER-D věnovali šancím, hrozbám, přeceňovaným a podceňovaným faktorům. Všemu co ovlivňuje obchodování na akciových trzích. V dnešním víkendovém zamyšlení se podíváme do budoucnosti. Tu ovlivní robotizace, včetně dopadů do nárůstu produktivity práce, když ji nebude doprovázet zvládnuté využívání volného času a nové technologické příležitosti, které povedou k zásadním a především praktickým změnám, které lidstvu chybí už přes sto let. To jsou opravdové výzvy akciovému trhu. Brzy se s nimi potkáme.



Nové technologické příležitosti. Když koncem 19. století svět objevil ropu a postupně i možnosti jejího využití vůbec si neuvědomoval jaké do té doby nevídané změny lidstvu přinese. Rozvoj automobilového průmyslu, letectví, chemie, atd. Časy se ale mění. Už dnes ropu postupně nahrazuje rozmach elektromobilů a dělá vrásky nejen ropným korporacím, ale také mění trhy mnohých komodit, viz například trhy s lithiem a mění energetický průmysl a další tradiční odvětví.



Robotizace a umělá inteligence. Mají podle nejnovějších studií zvýšit do roku 2030 světový hrubý domácí produkt o 14%. To je více než nynější HDP Číny a Indie dohromady. Umělá inteligence tak představuje největší investiční příležitost naší doby. Nepochybujme o tom, že právě její potenciál využijí akciové trhy a spolu s nimi i investoři. Pokud se budeme dál vyčleňovat z Evropy, budeme se vyčleňovat i z hodnotných akciových trhů s novými tituly na nich. Už ne ČEZ, který drobným akcionářům dividendově slouží řadu let, ale nejspíš nějaké nové LITHIO a.s. A dostaneme vůbec příležitost se k jeho akciím dostat?



A nejen to. Stejně jako ropa nabídla lidem pohyb z místa na místo a rozvoj turismu, mimochodem, tomu se v Česku teprve učíme, bude umělá inteligence klást nové nároky na lidstvo v podobě využití volného času. Letní hudební festivaly lidem všechen volný čas nevyplní. A pak je tu také otázka zvládnutí nových technologií. Jak se budou chovat ti z nás, kteří je nezvládnou? Že nás to nemusí trápit? Rok 2030 tady bude coby dup. Náctiletí mají v rukách obrovskou příležitost! A ti starší? Budou pořád jen lát a hledat nepřítele? Pokud ano, bude to zlé.



To jsou opravdové akciové výzvy 21. století, žádné nekonečné řeči o fiskální a monetární politice či "hrabání se" ve čtvrtletním firemním hospodaření!

DOWER-D