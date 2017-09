Starostové představili program na nádraží. Slíbili zvyšování platů

Hnutí Starostů a nezávislých dnes představilo na pražském Masarykově nádraží své kandidáty do podzimních voleb. Kromě toho zástupci hnutí prezentovali také hlavní body volebního programu.

Jan Farský, lídr pražské kandidátky, a Vít Rakušan, lídr středočeské kandidátky, představili kandidáty do podzimních voleb a také hlavní body jejich programu.

Masarykovo nádraží v Praze si k prezentaci svých vizí vybrali z toho důvodu, že jedním z hlavních bodů programu, se kterým jdou do voleb, je zlepšení dopravní infrastruktury - zejména co se týče lepšího spojení mezi Středočeským krajem a Prahou.

Podle jejich názoru je Masarykovo nádraží vstupní branou pro Středočechy, kterých každodenně přijíždí do Prahy přes sto tisíc. Dále také mluvili o změnách ve školství, které by se týkaly především mateřských škol, a rádi by navýšili platy učitelů. Podle jejich názoru jsou učitelé nejhůře placení vysokoškoláci v celé republice. Zmínili i nutnost užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje.

Shodli se na tom, že Česká republika by neměla být jen pasivním členem Evropské unie, ale být aktivní. Tedy nést odpovědnost, kterou takové členství má mít.