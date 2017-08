Záplavy, hurikán a severokorejské rakety sráží fundamentální ukazatele

• Záplavy v americkém Houstonu mohou způsobit růst dluhového stropu

• Severní Korea vyslala raketu nad Japonsko, spekuluje se o přípravě jaderného testu

• Další pokles kurzu USD/JPY způsoben nechutí riskovat



Pokračující záplavy v Houstonu, čtvrtém největším americkém městě se zhruba 6-7 miliony lidí, představují natolik obrovskou katastrofu, že možná dojde k alespoň dočasnému zvýšení dluhového stropu. Tato situace změnila vyhlídky, protože přetrvávající hurikán – který zřejmě ještě několik dní potrvá – zasáhl statisíce lidí, kteří nemají přístřeší a potřebují nutnou pomoc. Federální fondy budou muset platit, protože řada okresů je prohlášena za oblast federální katastrofy, a proto bude třeba z veřejných zdrojů financovat místní infrastrukturu i federální budovy.

Vztahy s KLDR se opět zhoršily, když severokorejský režim vypálil střelu nad japonský ostrov Hokkaidó, což vyvolalo ostré protesty Japonska i Jižní Korey. Skutečnost, že raketa přeletěla japonské území, představuje prudké zhoršení situace. Objevily se také náznaky, že Severní Korea připravuje další jaderný test.

Trhy na tuto nejnovější provokaci KLDR reagovaly oživením JPY a dalšími obvyklými reakcemi, jako je propad asijských trhů, amerických S&P futures či poklesem výnosu dluhopisů. Čeká se na zásadní reakci USA, ani ne tak ze strany ministra zahraničí Rexe Tillersona (který si chtěl hrát na diplomata a je u Trumpa v nemilosti), ale spíše ze strany „zuřivého“ Trumpova Twitteru. Netušíme, jakým směrem se situace může vyvinout, ale nemůžeme předpokládat, že by jen tak „vyšuměla“, i když se to dříve vždy stalo.

Kurz USD/JPY klesl pod nedávná minima i pod týdenní Ichimoku cloud (denní viz graf níže), který byl jasným centrem pozornosti v minulých týdnech. To, zda bude dál klesat, souvisí se všeobecnou chutí riskovat a se směřováním výnosů z dluhopisů. Je možné, že během několika příštích dní bude složité odlišit vliv rétorických vyjádření vůči KLDR od pomalu se projevujících známek vyčerpání trhu a možných rostoucích obav spojených s dluhovým stropem USA.



Vývoj kurzu USD/JPY



Zdroj: Saxo Bank



Vybrané měny zemí G-10

USD – Dolar nebyl bezpečným přístavem, protože svět se odklonil od rizika. Může to tak zůstat, pokud dojde k širšímu snižování míry zadlužení.

EUR – Budeme sledovat vývoj cen u EUR/USD nad úrovní 1,2000, což může být bariéra pro opce. Nezapomeňte, že hlavní předchozí minimum v roce 2012 bylo blízko 1,2040.

JPY – Japonský jen povyskočil v reakci na raketu vyslanou KLDR, avšak jakýkoli udržitelný pohyb jenu výš bude vyžadovat širší rozložení nechuti riskovat a další snižování výnosů dluhopisů, pokud má jen najít udržitelnou fundamentální podporu.

GBP – Diskuse k brexitu se obnovily v poměrně nevlídném tónu a libra v současné nervózní situaci také není bezpečným přístavem. Kurz GBP/USD se snaží zdolat úroveň 1,30000, ale v Saxo Bank si nemyslíme, že bychom se dočkali udržitelného pohybu vzhůru, pokud nedojde k nějakému zlomu v diskusi o brexitu nebo pokud Bank of England nevyšle varování o inflaci. To by pravděpodobně vyžadovalo nepříjemné protažení libry níž.

AUD – Slabé údaje o nové výstavbě značí, že se možná pomalu dostáváme ke zlomovému bodu v australském stavebnictví. Nechuť k riziku v tuto chvíli australské méně nepomáhá a zřejmě se projevuje také poslední propad cen železné rudy.

CAD – Nízké ceny ropy kvůli uzavření amerických rafinerií nedávají kanadskému dolaru podporu, a pokud jde o jeho nedávné posílení vůči dolaru americkému, nejsme o tom příliš přesvědčeni. Můžeme počkat a sledovat, jak se bude chovat v interakci s nedávnými minimy cyklu na 1,2415.

NZD – Novozélandský dolar se nyní příliš neprojevuje a stále je vnímán jako poměrně zranitelný.

SEK – Euro jde výrazně na poptávkovou cenu díky odklonu od rizika. Kurz EUR/SEK si pohrává s lokální rezistencí, protože zastánci býčího přístupu ke švédské koruně dali svou věc k ledu.

NOK – Kurz EUR/NOK v noci zatlačil vzhůru kvůli rozruchu kolem severokorejské rakety. To prozatím odrazuje medvědy na trhu. Tedy pokud se neukáže, že je vše jinak a norská koruna se neotevře opět směrem k 9,40.



Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank