Rozbřesk: Zápisky z letní dovolené, aneb koláž obrazů z přehřáté ekonomiky

Návrat z letní dovolené může být prospěšný nejen proto, že si v práci člověk odpočine od dětí, ale také proto, že se může s kolegy podělit o své zážitky z cest. Ty v případě analytika zkoumajícího ekonomiku mohou být i trochu jiné, než když si je namodeloval u pracovního stolu v kanceláři. Mikroekonomická zkušenost z reálného světa během letní dovolené v ČR přitom mohla poskytnout hned několik indicií, že se nám ta naše malá ekonomika pěkně zahřívá.



První indicie o přehřátí ekonomiky se dostaví hned poté, co se vydáte prakticky jakýmkoliv směrem autem. Na každé jen trochu větší komunikaci se pohybuje až nezvyklé množství kamiónů. To svědčí nejen o tom, že snaha domácích elit udělat z Čechů skrze investiční pobídky a podhodnocenou korunu národ skladníků slavila úspěch, ale také, že konjunktura v Evropě a u nás sílí a zboží se přepravuje všemi směry.



Další mikroekonomickou známkou, že sýpky jsou plné a přišla doba hojnosti, jsou pak plné hotely, penziony a restaurace. Neplatí to samozřejmě paušálně, ale “zážitek” z turisticky atraktivnějších míst v ČR je takový, že lidé nemají hluboko do kapsy a turistický průmysl jen kvete. Nedílnou součástí tohoto dojmu je pak to, že provozovatelé českých rekreačních a restauračních zařízení již našli to, čemu makroekonomové po anglicku říkají “pricing power”, aneb že se nestydí zvedat ceny svých služeb.



A konečně, nedílnou součástí přehřáté ekonomiky jsou nejen zvyšující se ceny služeb a také třeba formující se bubliny na trzích aktiv. Perličkou z letní dovolené na toto téma byl nechtěný poslech několika minutové seriózní reportáže na hlavní české veřejnoprávní rozhlasové stanici o tom, jak běžní lidé v ČR mohou “investovat” do bitcoinů.



Možná, že jsou vaše (mikro) dojmy z letní dovolené v českých zemích jiné, ale dovolím si pochybovat o tom, že byste dospěli k zásadně jinému (makroekonomickému) úsudku. Neboli že v naší ekonomice je slabá poptávka, ceny stagnují, a tudíž je žádoucí, aby úrokové sazby byly co nejdéle blízko nuly a koruna byla pokud možno co nejslabší.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna zůstává v klidu a bez větší volatility se obchodování obešlo i na začátku nového týdne. Z domácích událostí budou tento týden nejzajímavější zpřesněná data o HDP za druhý kvartál a index podnikatelské nálady v průmyslu za srpen. Obojí však bude zveřejněno až v pátek.



Uvidíme, zda dnes koruna lehce znervózní v souvislosti s další eskalací napětí mezi Severní Koreou a Japonskem / USA.



EURUSD + zahraniční FX

Bezpečné měny v čele s jenem včera před půlnocí prudce zpevnily poté, co Severní Korea včera vyslal balistickou raketu, která přeletěla Japonsko. Z nárůstu geopolitického napětí naopak nijak nedokázal profitovat dolar, který oslaboval již v průběhu včerejší seance. Dolaru nepomohl mizerný výsledek obchodní bilance za červenec, který je negativní zprávou pro růst (HDP) v tomto čtvrtletí.



Jinak hlavní devizové trhy budou vyčkávat spíše na zítřek, kdy jsou na pořadu dne data za německou (a španělskou) inflaci a ADP report z amerického trhu práce. Eurodolar před dnešním začátkem evropského obchodování pokořil psychologickou hranici 1,20.



Ropa

Cena ropy Brent se i nadále pohybuje v okolí 52 USD/barel. Trh s ropou sice rovněž znervózněl po dalším severokorejském raketovém testu, avšak ten nijak zásadní cenový rozruch nezpůsobil.



Důležitější je stále dopad hurikánu Harvey, který má za následek zejména růst cen benzínu v USA. Na pobřeží Mexického zálivu je totiž umístěno významné množství rafinerií, jež jsou kvůli hurikánu odstavovány. S tím jde i tlak na pokles cen americké ropy WTI, po které je tím pádem menší poptávka.



Akcie

Americké akcie v pondělí neměly impuls ani z makrodat ani z korporátních výsledků firem, a tak zavřely kolem nuly. Dow Jones Industrial Average klesl o desetinu procenta a v rámci indexu se nejlépe dařilo akciím Home Depot (+1,2 %), S&P 500 přidal 0,1 % a technologický Nasdaq Composite posílil o 0,3 %. Index volatility VIX kosmeticky zpevnil o 0,4 % na 11,32 b. Ze sektorů nejvíce posílily farmacie (+0,6 %), naopak nejvíce propadly energetici (-0,5 %).



CEO firmy Expedia (-4,5 %) Dara Khosrowshahi, byl vybrán jako nový šéf společnosti Uber. Amazon (+0,1 %) oficiálně převzal Whole Foods a slibuje snížení cen a speciální slevy pro své členy s Prime servisem. Gilead Sciences (+1,2 %) koupí Kite Pharma (+28 %) za 11,9 mld. USD v hotovosti.