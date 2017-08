Vedení Pegasu doporučilo svým akcionářům přijmout nabídku od R2G (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Vedení textilky Pegas jednomyslně doporučilo svým akcionářům přijmout nabídku od R2G na odkup akcií. R2G prohlásilo, že by Pegas měl omezit dividendy a zaměřit se na snížení dluhu a akvizice.

Evropské akcie dnes zahájí smíšeně.

Pozornost finančních trhů se dnes bude upínat na sympozium v Jackson Hole. Na něm by měla vystoupit prezidentka americké centrální banky (Fed) Janet Yellen i prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi. Janet Yellen by se měla věnovat problematice finanční stability. Pod tímto tématem se však může skrývat i otázka snižování bilance centrální banky. Podle konsenzu trhu by měl Fed zveřejnit své plány ohledně normalizace 20. září. Dopoledne bude Německo informovat o vývoji své ekonomiky a institut Ifo přidá sérii ekonomických indexů pro největší evropské hospodářství. Německý IFO index se na své historicky nejvyšší úrovni 116 bodů dosažené v červenci pravděpodobně neudrží. Údaje o inflaci zveřejní rovněž Francie. Odpoledne na trh Spojené státy pošlou zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a společnost Baker Hughes večer jako každý týden vydá zprávu o změně počtu aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie včera meandrovaly bez výrazných výkyvů kolem nuly, až se nakonec zastavily pár desetin procenta v mínusu. Výsledky potravinářských společností Hormel Foods a JM Smucker za druhý kvartál výrazně zaostaly za očekáváním trhu. Ty v kombinaci s oznámením Amazonu, který se nedávno vrhnul na online trh s potravinami, o razantním snižování cen pak přinesly oběma společnostem výrazné ztráty a celý sektor oslabil o 2,7 %. Investoři příliš impulsů k obchodování včera neměli. O to více se dnes zaměří na projevy dvou nejdůležitějších centrálních bankéřů J. Yellenové a M. Draghiho ze summitu v Jackson Hole. Hurikán Harvey, jehož síla byla zvýšena na 3. stupeň, by měl zasáhnout oblasti Texasu s významnými rafineriemi a LNG terminály, což by mohlo ovlivnit ceny ropy a plynu.

Asijské akcie v nočním obchodování vystřelily vzhůru. Především čínské a hongkongské akcie přidávají ke dvěma procentům. K půlprocentnímu zisku se propracovaly i japonské akciové indexy. Nabrat dech se nedaří pouze korejskému Kospi a australskému S&P/ASX.

Pegas Nonwovens

Vedení textilky Pegas jednomyslně doporučilo svým akcionářům přijmout nabídku od R2G na odkup akcií. Cenu 1010 CZK za akcii hodnotí jako přiměřenou. R2G prohlásilo, že by Pegas měl omezit dividendy a zaměřit se na snížení dluhu a akvizice. Se snížením nebo pozastavením vyplácení dividend v dopise akcionářům souhlasí i vedení Pegasu. Směrem k zaměstnancům R2G vzkázala, že neplánuje žádné podstatné změny, které by měly na zaměstnance vliv, a to včetně propouštění. Akcionáři Pegas Nonwovens nyní mají 4 týdny na rozhodnutí, zdali prodat, či si akcie ponechat. Největší akcionář Wood Textiles Holding (WTH) již v minulosti uvedl, že svůj podíl prodat nehodlá. O zvýšení své nabídky R2G neuvažuje.

Zmínka o zastavení výplaty dividend by podle nás mohla působit negativně na cenu akcie. Naopak podporovat růst ceny by mohlo vyjádření největšího současného akcionáře WTH, který odkupní cenu nepovažuje za dostatečně vysokou. Vývoj ceny akcií se tak nyní nebude řídit fundamenty Pegasu, ale akcionářskými zájmy, a proto není vyloučené, že se cena akcie dostane i výrazněji nad nabídnutou cenu.