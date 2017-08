Páteční obchodní seance 25. 8. 2017

Pátek 25. 8. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,13 %), S&P500 (-0,21 %) a NASDAQ (-0,11 %).

Evropa: DAX (+0,05 %), CAC40 (-0,04 %), FTSE 100 (+0,33 %).

Čína: Hang Seng (+1,10 %), Shanghai Comp. (+1,64 %), CSI 300 (+1,45 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,56 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Indexy spotřebitelských cen CPI

DE: (08:00) – HDP za 2Q 2017

DE: (10:00) – IFO Index podnikatelské nálady

USA: (14:30) – Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

*JACKSON HOLE (18:00) – FED – Janet Yellen*

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží v USA (Baker Hughs)

*JACKSON HOLE (21:00) – ECB – Mario Draghi*

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během čtvrteční obchodní seance netrpělivě přešlapovaly na místě. Obchodníci vyčkávají na dnešní zasedání centrálních bankéřů v americké Jackson Hole. Dařilo se zejména sektoru zdravotnictví. Na měnovém trhu americká měna po středečním poklesu, za kterým stály výroky prezidenta Donalda Trumpa ohledně možného pozastavení činnosti vládních orgánů a budoucnosti Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), lehce posílila.

Ceny ropy během včerejší seance výrazně poklesly. Na vině je tropická bouře Harvey, která se zformovala nad Mexickým zálivem. Podle meteorologů by z ní mohl být hurikán, který by mohl zasáhnout příbřežní těžbu, stejně jako zařízení na zpracování ropy v Texasu a Louisianě. Podle analytiků by dočasné zavření některých rafinérií mohlo snížit poptávku po komoditě, spíš než zapříčinit pokles nabídky.

Dnes začíná nejdůležitější den setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole ve státě Wyoming. Jackson Hole je každoročním sjezdem centrálních bankéřů z celého světa. Je to místo, kde se pravidelně setkávají guvernéři FEDu, ECB, BOE, BOJ a dalších centrálních bank. Události se účastní přibližně 140 bankéřů, kteří obsadí od čtvrtka do soboty celý hotel Jackson Lake Lodge uprostřed národního parku Grand Teton.

Nejočekávanější a nejvíce sledovaná vystoupení mají být zástupců FED a ECB. Od Janet Yellen budou investoři očekávat více informací ohledně zářijového zasedání americké centrální banky a plánu na utahování bilanční sumy v objemu 4,5 bil. USD. Z posledního zápisu FOMC vyplynulo, že zástupci komise očekávají ještě jedno zvýšení úrokových sazeb do konce letošního roku. Vzhledem k reportovaným makrodatům, trhy očekávají poslední letošní "hike" až v měsíci prosinci. Od hlavy ECB Maria Draghiho se naopak očekává lehce holubičí až neutrální komentář ohledně dalšího utahování měnové politiky. Silné euro sráží evropské trhy níže a dosažení dvouprocentního inflačního cíle by mohlo být opět problém. ECB stále nakupuje aktiva ve výši 60 mld. EUR měsíčně a drží úrokové sazby velmi nízko. Investoři budou chtít zjistit, zda bude Draghi plánovat další utažení těchto nákupů v nadcházejícím roce 2018.