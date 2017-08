Dost bylo Trumpa, opratě přebírá Jackson Hole / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 21. 8. 2017

Zámořské trhy během minulého týdne znatelně poklesly, důvodem bylo rostoucí politické napětí v USA. Akcie ztrácely převážně v reakci na další růst pochybností ohledně splnitelnosti předvolebních slibů prezidenta Donalda Trumpa. Politické turbulence, poklesy akciových trhů a útoky ve Španělsku pomohly zejména bezpečným přístavům, jako je japonský jen a zlato. Během páteční seance se držela i ropa, která reagovala na report aktivních ropných věží v USA. Komodita pozitivně reagovala i na informaci, že byla uzavřena největší ropná rafinerie v USA, patřící Exxon Mobile, s denní kapacitou téměř 600 mil. barelů. Zájem investorů se však v posledních dnech přesunul od ekonomických fundamentů k těm politickým. Jak zámořské trhy odstartovaly v novém týdnu a co nás čeká během nadcházejících posledních dvou seancí, se podívejme nyní.

Pondělní obchodní seance byla pod tlakem začínajícího desetidenního vojenského cvičení Jižní Koreje a USA v Japonském moři. Rétorika mezi Kim Čong-unem a Donaldem Trumpem úměrně zvyšovala geopolitické napětí na Korejském poloostrově. Za absence makrodat a nových fundamentů však uzavíraly hlavní indexy poblíž nuly. Během úterní seance Trump představil novou vojenskou strategii pro Afghánistán a jižní Asii. Na vojenské základně Fort Myer poblíž Washingtonu oznámil, že Spojené státy hodlají pokračovat v boji proti terorismu v Afghánistánu, aby se vyhnuly nepřijatelným důsledkům rychlého stažení armády ze země. Zájmem Washingtonu ve vztahu k Afghánistánu a Pákistánu je podle něj především zajistit, aby se nestaly útočištěm pro teroristy ohrožující USA. Washington posílí svou přítomnost v Afghánistánu, kolik vojáků do země nově pošle, Trump ale neřekl.

Po oslabení eura po špatných evropských datech německý index DAX rostl během úterního obchodování nejrychleji za posledních pět týdnů. Trhy využily korekce z posledních dní k novým nákupům a na chvíli zapomněly na geopolitická rizika Korejského poloostrova a na problémy Trumpovy administrativy. K růstu akciového trhu přispěly také optimistické výroky některých zákonodárců ohledně schválení daňové reformy v USA a zvýšení dluhového stropu Spojených států.

Optimismus však nevydržel příliš dlouho a zámořské trhy během středeční seance navázaly na negativní sentiment z předchozích dní. Investory znepokojilo prohlášení prezidenta Trumpa, že je v rámci snahy o zajištění financí pro stavbu zdi na hranici s Mexikem ochoten riskovat i pozastavení činnosti vládních orgánů. Dolar oslabil, když euro podpořily příznivé údaje o srpnovém vývoji podnikatelské aktivity v eurozóně a slova Maria Draghiho na setkání s laureáty Nobelovy ceny v německém městě Lindau. Na rétoriku prezidenta ECB reagovalo euro růstem, což bylo vzhledem k poslednímu zápisu ze zasedání ECB trošku nešťastné.

Minutes ECB totiž naznačily obavy ze sílícího eura. Zápis z posledního jednán bankovní rady ECB, tzv. Minutes, ukázal obavu členů bankovní rady z možného přílišného posílení eura, jež by mohlo být reakcí na ekonomické oživení na starém kontinentu. Příliš silná měna by totiž mohla podkopat snahy po obnovení cenové stability. Ožehavá je zvláště kombinace s avizovanou snahou snížit úroveň expanzivní monetární politiky. Ekonomické oživení je dle Minutes už vcelku uspokojivé, ale inflace stále výrazně pokulhává za dlouhodobým cílem, byť je stále na vzestupné trajektorii.

Dnes začíná třídenní setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole ve státě Wyoming. Jackson Hole je každoročním sjezdem centrálních bankéřů z celého světa. Je to místo, kde se pravidelně setkávají guvernéři FEDu, ECB, BOE, BOJ a dalších centrálních bank. Události se účastní přibližně 140 bankéřů, kteří obsadí od čtvrtka do soboty celý hotel Jackson Lake Lodge uprostřed národního parku Grand Teton. Během čtvrteční seance bude zveřejněn páteční harmonogram modulů a časy vystoupení jednotlivých představitelů centrálních bank. Nejočekávanější a nejvíce sledovaná vystoupení mají být zástupců FED a ECB. Od Janet Yellen budou investoři očekávat více informací ohledně zářijového zasedání americké centrální banky a plánu na utahování bilanční sumy v objemu 4,5 bil. USD. Z posledního zápisu FOMC vyplynulo, že zástupci komise očekávají ještě jedno zvýšení úrokových sazeb do konce letošního roku. Vzhledem k reportovaným makrodatům, trhy očekávají poslední letošní "hike" až v měsíci prosinci. Od hlavy ECB Maria Draghiho se očekává lehce holubičí komentář ohledně dalšího utahování měnové politiky. Silné euro sráží evropské trhy níže a dosažení dvouprocentního inflačního cíle by mohlo být opět problém. ECB stále nakupuje aktiva ve výši 60 mld. EUR měsíčně a drží úrokové sazby "proklatě" nízko. Investoři budou chtít zjistit, zda bude Draghi plánovat další utažení těchto nákupů v nadcházejícím roce 2018.



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 21. 8. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

18. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 033,04 1 019,71 1 030 ↓ -1,29 990 - 1 040 3 4 Dow Jones (US) 21 674,51 21 463,43 21 500 ↓ -0,97 20 750 - 22 182 3 4 NASDAQ Comp.(US) 6 216,53 6 195,57 6 200 ↓ -0,34 5 900 - 6 386 3 4 FTSE 100 (VB) 7 323,98 7 511,43 7 495 ↑ 2,56 7 350 - 7 800 7 0 DAX (Něm.) 12 165,19 12 283,14 12 300 ↑ 0,97 11 999 - 12 883 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 470,41 19 594,00 19 600 ↑ 0,64 18 500 - 20 500 5 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

18. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 033,04 1 028,29 1 028 ↓ -0,46 930 - 1 120 3 4 Dow Jones (US) 21 674,51 21 039,29 21 100 ↓ -2,93 19 500 - 22 698 2 5 NASDAQ Comp.(US) 6 216,53 6 176,43 6 100 ↓ -0,64 5 800 - 6 500 3 4 FTSE 100 (VB) 7 323,98 7 563,29 7 600 ↑ 3,27 7 000 - 8 100 6 1 DAX (Něm.) 12 165,19 12 255,57 12 200 ↑ 0,74 11 000 - 13 009 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 470,41 19 927,14 19 800 ↑ 2,35 18 000 - 21 088 6 1

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers