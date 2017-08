Komoditní report: Zlato září, ropa nachází podporu

• Rizika spojená s Trumpovou politikou zvětšují volatilitu trhu

Zotavení amerických a světových akcií po obavách spojených se Severní Koreou začátkem srpna se ukázalo jako pomíjivé, když volatilita minulý čtvrtek stáhla níž klíčové indexy. Politické tření mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Kongresem nadále eskaluje a jeho administrativa působí čím dál více dysfunkčně a izolovaně. Tváří v tvář riziku, že bude americká politika zcela paralyzovaná, vykazuje trh zvětšující se známky nervozity. Index S&P 500 klesl o 1,5 % a skutečnost, že k popsání takového relativně malého posunu byly užity výrazy typu „prudký pád“ nebo „kolaps“ ukazuje, jak nepřipravený nyní trh je, když přijde na zvýšenou volatilitu a slabost trhu.

Vedení mezi průmyslovými kovy se ujal zinek, dosáhl desetiletého maxima

Komodity se obchodovaly níž. Už druhý týden za sebou pomohly zisky v oblasti průmyslových a vzácných kovů a předešly tomu, aby komodity utrpěly ještě hlubší ztráty. Zlato vytvořilo další výzvu v klíčové rezistenci poté, co oznámení FED a ECB naznačily, že jejich monetární politika zůstává stejná. Zinek se ujal vedení mezi průmyslovými kovy. Dosáhl desetiletého maxima, když se zásoby ve skladech monitorovaných burzami v Šanghaji a Londýně smrskly na minimum od roku 2008.

Měď z tohoto vývoje také těžila, ale urputně bojovala o prolomení rezistence kvůli vyšší globální nejistotě. Sektor obilovin trpěl prudké ztráty, přičemž pšenice určená k prosincovému dodání dosáhla kontraktního minima - zejména z Ruska, kde rekordní produkce zaznamenává stále vyšších hodnot.

Ropa Brent nalezla podporu, když se její zásoby snížily

Lehká ropa WTI a ropa Brent našly podporu poté, co se poddaly a přiblížily se k polovině hodnoty vzchopení z období červen-srpen. Poslední oslabení následovalo po týdenní zprávě americké vlády o zásobách a výrobě. Sedmé snížení hladiny ropy Brent v řadě a další proti-sezónní pokles v celkových amerických zásobách ropy si získaly méně zájmu než týdenní skok v produkci ropy Brent ze 79.000 barelů denně na 9,5 milionů barelů denně (tedy blízko rekordní hodnotě 9,6 milionů barelů denně z června 2015).

Potenciál růstu ropy WTI nad 50 dolarů za barel je omezený

Během posledního vzestupu se křivka posunu opět zploštila. K tomu došlo, protože producenti znova zintenzivnili zajišťovací obchody, když se smluvní ceny ropy WTI na následující rok vrátily zpět nad cenu 50 dolarů za barel. Podle nejčerstvější zprávy Reuters, která analyzovala finanční dokumenty za druhé čtvrtletí, potřebují američtí producenti břidlicové ropy cenu WTI okolo 50 dolarů za barel, aby operovali s nulovým ziskem. Na základě toho zůstává potenciál vzestupu nad 50 dolarů za barel omezený, protože OPEC bude mít potíže vyřešit v blízké době globální přebytek a rostoucí ceny mají potenciál ještě navýšit americkou produkci břidlicové ropy.

Investoři upřednostňují inverzní trh, protože nabízí pozitivní carry u dlouhých pozic. To bylo vidět ve zprávě Commitments of Traders na týden do 8. srpna, kde fondy zvýšily býčí sázky na ropu Brent o 58.255 lotů, zatímco na ropu WTI o 2.253 lotů snížily.

Současný inverzní trh u ropy Brent, který někteří vnímají jako dočasný, byl vyvolán nižší produkcí v Severním moři a silnými maržemi rafinerií spolu se zvýšeným tokem evropské a západoevropské surové ropy do Asie. Přetrvávající velké prémie u ropy WTI by mohly mít za následek zvýšenou exportní poptávku po ní. To by pomohlo omezit dopad na americké zásoby ze sezónního zpomalení poptávky rafinérií, jehož začátek se očekává během několika týdnů po konci hybné sezóny.

Třetí býčí cyklus od března je stále při životě, ačkoliv čelí výzvě. Ropa Brent prokázala nejlepší relativní výkon, když našla oporu na psychologické úrovni 50 dolarů za barel. Pokud ropa Brent zůstane nad hladinou 48 dolarů za barel, zachováváme si v Saxo Bank výhled, že současná slabost je snahou najít spodní hranici rozmezí, které nabízí rezistenci před hladinou 55 dolarů za barel.

Vývoj ropy Brent

Zdroj: Saxo Bank

Zlato dosáhlo maxima díky americkému politickému zmatku a holubičímu FEDu a ECB

Zlato a stříbro se pohotově vzpamatovaly z oslabení, které následovalo po uvolnění napětí na Korejském poloostrově. Vydání relativně holubičích informací ze strany FED i ECB spolu s obnovenou slabostí akciového trhu a zvýšeným politickým třením v USA zaznamenalo dosažení nového ročního maxima u zlata po prolomení dvojitého vrcholu ve výši 1.295 dolarů za unci z dubna a června.

Poptávka po diverzifikaci a bezpečných komoditách, zejména bude-li pokračovat slabost akciového trhu, bude nejspíše nadále tlumit chuť prodávat. Nejlepší kamarád zlata, japonský jen, nicméně ještě musí dosáhnout průlomu výš, když se trh zaměřuje na pár USDJPY na hodnotě 108,80 jakožto klíčovou hodnotu, pod níž by mohla být vidět síla jenu podporující zlato.

Zatímco obavy týkající se Severní Koreje přicházejí a odcházejí, čím dál více se jeví, že Donald Trump bude konzistentním zdrojem podpory, vzhledem k tomu, jak je jeho působení ve funkci prezidenta nepředvídatelné. To se projevuje dost výrazně podobně jako tření mezi Bílým domem a Kongresem a administrativa prezidenta Trumpa se zdá čím dál více disfunkční a izolovaná. Zlato opět zkouší dvojitý vrchol, ale potřebuje podporu silnějšího jenu, slabších akcií a stabilních až nižších výnosů, aby postupovalo vstříc dalšímu cíli. Tím je listopadové maximum ve výši 1.337 dolarů za unci z období po amerických volbách následované vrcholem roku 2016 ve výši 1.375 jenů za unci.



Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank