Zakročí Draghi proti dalšímu posilování eura?

Ačkoli euro v pondělí ráno zaznamenalo mírné ztráty a začátek tohoto týdne můžeme celkově považovat za poklidnější, zítra už může být všechno jinak. V Jackson Hole startuje konference centrálních bankéřů a v pátek je na programu projev Maria Draghiho.

Obchodování s měnami bylo v začátku týdne poklidnější, pár EURUSD se i přes 0,25% pokles stabilně nacházel nad úrovní 1,17. To se však s koncem týdne bude velmi pravděpodobně měnit. Zítra začíná konference centrálních bank, na které jsou zvědavé zejména americké trhy.

Z pátečního projevu Maria Draghiho pravděpodobně žádné zásadní zvraty monetární politice nevyplynou, očekává se, že hlava evropské centrální banky pochválí silný růst v eurozóně a bude znít spíše neutrálně. Je zřejmé, že si přes jistý zájem trhu, zda se vyjádří také ke snížení, resp. ukončení QE, uvědomuje několik důvodů, proč by tak učinit neměl.

Prvním důvodem je stále nízká inflace. Ta aktuálně dosahuje meziroční hodnoty pouhých 1,3 % a v posledních měsících opět stagnuje. ECB navíc v nejbližších dvou letech návrat inflace nad 2,0 % nepředpokládá. Ani objemné QE, nulové sazby nebo růst ekonomiky nedokázaly tento návrat způsobit, a je tedy otázkou, jak se bude měnit cenová hladina, pokud skončí QE.

Druhým důvodem je propad akciových trhů. Evropské indexy už své dlouhodobé růstové trendy ukončují, a možná nás čeká výraznější korekce. Centrální banky ale fungují také jako ochránci finanční stability, a proto by pokračující propad na akciích měl nejen pro Draghiho být neprůchodný.

Samozřejmě je třeba zmínit také silné euro, které vůči dolaru od začátku roku vzrostlo o cca 11 % a dostalo se k úrovni 1,18. Tento kurz byl z historického hlediska pro ECB až příliš silný, ale vzhledem k tomu, jak se ekonomikám aktuálně daří, by ECB mohla tolerovat euro do úrovně 1,20.

Pokud by však Draghi zazněl jako jestřáb, euro by mohlo pokračovat v růstu k 1,25, což by mělo negativní vliv jednak na růst ekonomik, na růst inflace, ale také na akciové trhy. V zájmu šéfa ECB je tedy mít v pátek projev spíše neutrální až holubičí a snažit se za každou cenu euro oslabit, resp. zastavit jeho prudký růst. Pokud se tak nestane, může nás v druhém pololetí čekat pomalejší ekonomický růst a výraznější korekce na akciových trzích.