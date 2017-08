Spotřebitelské standardy se po brexitu téměř nezmění

Byznys vítá návrhy Velké Británie, která si po brexitu přeje jen minimální změny v nastavení tamních spotřebitelských standardů.

Velká Británie v jednom ze svých nových návrhů na uspořádání svých vztahů s Evropskou unií po brexitu dala najevo, že nehodlá příliš měnit pravidla pro ochranu spotřebitele, ani nastavení spotřebitelských standardů. Vyplývá to z nejnovějšího stanoviska britské vlády, které zveřejnila v rámci svého dokumentu Kontinuita a dostupnost zboží pro Evropskou unii a Spojené království.

„Je důležité, že výrobci, obchodníci i spotřebitelé budu mít jistotu, že zboží umístěné na britském i unijním trhu je v souladu s relevantní legislativou,“ stojí mimo jiné ve vládním dokumentu. Britští podnikatelé tvrdí, že návrhy jdou přece jen o něco dále, než navrhovala Evropská unie, a tak bude po brexitu stejně zapotřebí, aby britské zboží prošlo novou certifikaci, pokud půjde na unijní trh.

Připraveni k jednacímu stolu

Kromě toho britská vláda schválila také dokument, který formuluje stanovisko k tomu, jak bude po vystoupení Spojeného království z Evropské unie upraveno sdílení důvěrných informací mezi Londýnem a Bruselem. Přípravy kabinetu Theresy Mayové na jednání se zástupci Evropské unie, které bude pokračovat příští týden, tak vrcholí.

Bude to zřejmě poslední kolo vyjednávání před plánovaným říjnovým evropským summitem, kde lídři Evropské unie vyhodnotí, zda rozhovory se zástupci Velké Británie dosáhly „dostatečného pokroku“, aby mohla začít jednání o dalších otázkách budoucího vztahu EU a Spojeného království.

David Davis, britský ministr pro vyjednávání o brexitu, trvá na tom, že jeho země je na vyjednávání o podmínkách „rozvodu“ připravena. Tvrdí, že dokumenty přijaté britskou vládou dávají zástupcům místního byznysu i spotřebitelům „jistotu, že Velká Británie zůstane i po brexitu ekonomickou velmocí,“ píše portál Politico.eu.

Návrhy, se kterými Britové přicházejí, by měly minimalizovat požadavky na pravidla pro pohyb zboží na obou stranách Lamanšského průlivu a měly by zajistit, že se zboží, které už nyní na společném trhu je, bude moci volně putovat z EU na Ostrovy i opačným směrem bez dalších překážek. Bude se to týkat například automobilového průmyslu. Osobní vozy, které do konce března 2019 splní unijní předpisy pro vstup na trh, nebudou muset stejnou proceduru podstupovat po tomto datu znovu.

Britský průmysl částečně spokojený

Totéž platí pro agentury, které posuzování výrobků posuzují. Výsledky jejich testů by měly být uznávány oběma stranami po březnu 2019 rovněž. Velká Británie také navrhla, aby byly vzájemně uznávány profesní kvalifikace u pracovníků, kteří budou svými zaměstnavateli vysíláni do Velké Británie, respektive do zemí Evropské unie.

Mluvčí Evropské komise sice publikované dokumenty britské vlády kvitoval, komentovat jejich obsah ale odmítl. „Vnímáme to jako pozitivní krok směrem ke skutečnému začátku vyjednávacího procesu,“ uvedl pro portál Politico.eu. „Připravovali jsme se na to už poměrně dlouhou dobu a nyní budeme dokumenty analyzovat,“ dodal.

Jistý pokrok vítají také zástupci Konfederace britského průmyslu. „Pozice naší vlády v otázce zboží je ráznou odpovědí na dosavadní návrhy Evropské unie,“ řekl portálu Politico.eu mluvčí Konfederace John Foster. „Prioritou obou stran by měla být určitá mezidohoda, která bude upravovat vzájemné obchodní vztahy bezprostředně po brexitu,“ dodal s tím, že nejsnazší cestou, jak toho může být dosaženo, je setrvání Velké Británie na jednotném trhu včetně celní unie do doby, než bude dosažena dohoda finální. Britům totiž stále není jasné, jak budou aplikovány unijní regulace po brexitu, jelikož britská vláda odmítá, aby případné spory řešil Evropský soudní dvůr.

Labouristé: vláda maskuje své selhání

Podle labouristického stínového ministra pro brexit Keira Starmera přinášejí dokumenty britské vlády „jen mírně nové informace o tom, jak si konkrétní podobu budoucích vztahů vlastně představuje.“ Podle něj je jasné, že vláda zveřejňuje nicneříkající materiály jako kouřovou clonu, aby zamaskovala svou neochotu učinit nějaký pokrok v jednání o klíčových otázkách – včetně nastavení práv občanů ze zemí Unie, kteří budou chtít po brexitu na Ostrovech zůstat.

„Namísto přípravy na obří blamáž by se měla vláda zaměřit na dosažení rychlé dohody o prvním balíčku projednávaných témat a usilovat o nastavení jasných pravidel pro přechodné období,“ dodal Starmer.

„Bylo nanejvýš jasné, že britské společnosti budou životně potřebovat, aby jejich výrobky vyhověly standardům EU, ať už Velká Británie na jednotném evropském trhu zůstane či nikoli,“ řekl labouristický poslanec Peter Kyle. „Poziční vládní dokumenty jen připouštějí, že nějaká pravidla bude třeba akceptovat,“ dodal Kyle s tím, že odmítání jurisdikce Evropského soudního dvora s tímto postojem není kompatibilní.

Představu o tom, jak si tedy britský kabinet představuje řešení případných sporů v otázkách volného pohybu zboží a dodržování spotřebitelských standardů, by měla vláda Theresy Mayové prý zveřejnit koncem tohoto týdne.

-usi-

