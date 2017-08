Opilý pilot nebo chybějící posádka. Příčiny zpoždění letu jsou často bizarní

Mezi příčinami zpoždění letů se objevují i bizarnosti typu opilosti pilota, nedostavení posádky nebo přistání na špatném letišti. Pokud je chyba na straně dopravce a zpoždění je aspoň tři hodiny dlouhé, mají cestující nárok na odškodnění.

Zpoždění letu kvůli technické závadě nebo špatnému počasí sice nikdy nepotěší, ale jsou celkem častá a většinou už nikoho nepřekvapí. Zpoždění ale nastávají i z méně obvyklých důvodů, někdy dokonce až bizarních.

V databázi společnosti Vaše nároky.cz, která se zabývá pomocí klientům se získáváním odškodnění za zpožděný nebo zrušený let, se objevuje několik typů takových případů. V poslední době bohužel častěji než dříve způsobují zpoždění opilí piloti letadel. Ti nemohou s letadlem odletět a společnost musí zařídit náhradu, což nějakou dobu trvá, a pokud si opilého zaměstnance všimnou cestující, na klidu jim to také nepřidá. Zřejmě naposledy zpozdil let opilý člen posádky společnosti Travel Service, jenž měl letět z řeckého Korfu do Brna 8. srpna.

„Naši klienti ale mají zkušenosti také se situacemi, kdy pilot nastoupil do špatného letadla, a bylo tedy nutné počkat, než se dostaví do správného kokpitu. Jindy zase k nástupu do letadla nedorazila celá posádka a cestující dokonce ani nebyli informováni, co se děje,“ popisuje Oto Strmiska, ředitel společnosti Vaše nároky.cz. „Setkali jsme se také s tím, že letadlo omylem přistálo na jiném letišti a průtahy tak zaznamenalo jak přistání, tak navazující lety,“ dodává Strmiska.

V červenci zase letadlo z Brna do Burgasu při přistání sjelo z přistávací dráhy a bezpečnostní opatření okolo incidentu znamenala pro cestující nemalé zdržení. Mezi opravdu vtipné příčiny zpoždění, které už kolují i mezi lidmi na sociálních sítích, pak patří třeba kontrola motoru, do kterého jedna z cestujících při nástupu hodila několik mincí pro štěstí.

Jak je to s nárokem na odškodnění v takovýchto situacích? „Vždy záleží případ od případu, obecně však platí, že cestující mají nárok na odškodnění, pokud je zpoždění letu delší než tři hodiny a je zaviněno okolnostmi, kterým dopravce mohl předejít nebo za které nese odpovědnost. Opilost pilota nebo chybějící členové posádky k takovým důvodům jednoznačně patří. Výše odškodnění pak závisí na délce trasy a může být až 600 eur na osobu,“ shrnuje právník společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák.

Nejčastěji mají cestující nárok na kompenzaci, pokud je zpoždění způsobeno technickou závadou na letadle, personálními problémy dopravce nebo třeba stávkou jeho zaměstnanců. Naopak odškodnění není možné požadovat tehdy, kdy došlo ke zpoždění třeba kvůli nepříznivému počasí. Právě pod tento důvod se ale dopravci často snaží schovat i další příčiny, za které nesou odpovědnost, cestující by si tak měli ověřit, co bylo pravým důvodem zpoždění. Pokud zjistí, že na odškodnění mají nárok, mohou se ho domáhat i soudní cestou.