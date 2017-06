Akciové trhy - Unipetrol a Fortuna taháky dne

Technické problémy dnes zmrazily obchodování na pražské burze až do 12 hodin. To spolu s kombinací státních svátků napříč téměř celou Evropou vyústilo ve velmi omezenou investorskou aktivitu.



Zaujaly tak dvě menší společnosti: Unipetrol a Fortuna. Za dnešním růstem Unipetrolu (+3,91%) stála zpráva o možném odkupu podílu J&T většinovým akcionářem PKN Orlen. Skupina J&T kontrovala prohlášením, že je připravena prodat ale i navýšit svůj podíl v Unipetrolu. V případě uskutečněného prodeje lze spekulovat, že by akcie byly spojeny s prémií nad současnou tržní hodnotou.



Fortuna dnes také posilovala. Za pozitivním sentimentem stojí vyjádření Rad Fortuny, že nabízená cena 118 Kč/akcii není pro akcionáře dostatečná. Svůj posudek společnost opřela o vyjádření KPMG, která poskytla tzv. Fairness Opinion. V důsledku se cena akcií dostala nad nabízenou odkupní cenu. Toto vyjádření následuje komentář největšího minoritního akcionáře Templeton, který nepovažuje 118 Kč za cenu odpovídající hodnotě Fortuny.