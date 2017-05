Pražská burza ztratila. Obchodním objemům se stále nedaří překonat průměrná čísla

Pražská burza nenavázala na vývoj v Západní Evropě, která v závěru dne otočila celodenní ztráty a uzavřela už třetím poklesem v řadě. Index PX odepsal 0,37 procenta na 1 002,38 bodu a nejvíce mu ke sjezdu do červených čísal dnes pomohly akcie CETV (-5,07 % na 91,80 Kč za kus), Pegasu Nonwovens (-1,16 % na 958 Kč za akcii) a Erste Bank (-1,03 % na 856,60 Kč za akcii). Obchodní aktivita nepřekonala průměrné hodnoty, když se zobchodovalo před závěrečnou aukcí 0,622 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,669 mld. Kč.

Nepříznivá nálada na akciových trzích v Evropě vydržela hlavně ve Střední Evropě přes celý den. Burzy na západě kontinetu těžily z příznivých makro ekonomických zpráv a dopolední ztráty otočily. Nezaměstnanost v eurozóně se dostala na osmileté minimum, na výraznější otočení komunikace ECB na červnovém zasedání to ale zřejmě stačit nebude, říkají analytici. Předběžné údaje o inflaci v eurozóně za květen také ukázaly, že meziročně přidala v květnu 1,4 % (odhad trhu: +1,5 %), proti 1,9 % za duben. Z Velké Británie přišly výsledky dalšího průzkumu, který naznačuje snižující se náskok britských vládních konzervativců před labouristy před červnovými předčasnými volbami. Poukazuje na možnost volebního patu, který by mohl ohrozit vyjednávání o brexitu. To ovšem nahrává tamním akciím.

To bankovní sektor na pražské burze v reakci na volatilní vývoj indexu Stoxx 600 Banks nakonec skončil smíšeně. Akcie Erste Bank odepsaly 1,03 procenta. Akcie Erste tak připsaly už třetí ztrátový den po sobě. Mínusový vývoj zaznamenaly také akcie Komerční banky, které ztratily 0,87 procent na 934,60 korun za akcii. I Komerční banka už třetí den ztrácí v akciových obchodech. Ziskový den naopak připsaly akcie Moneta Money Bank, které přidaly 0,31 procenta na 79,85 Kč za akcii a VIG, jenž posílily o 0,97 procenta na 652,70 Kč za kus.

Českého bankovního sektoru se týká zpráva o tom, že polská banka Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (PKO) má údajně zájem o koupi velké banky v Česku. Pokud by však byla nějaká k mání. Podle polského listu Puls Biznesu to řekl generální ředitel Zbigniew Jagiełło. Podle analytika Patria Finance Václava Kmínka je v Česku údajně na prodej čtyřka na tuzemském bankovním trhu UniCredit. Cílem případné akvizice by se ale mohl stát i šestý největší tuzemský bankovní hráč Moneta Money.

V umazávání ztrát po dividendě pokračují akcie Unipetrol, které se po jednodenní přestávce vracejí zpět na 270 Kč za akcii a na této ceně uzavřely i středeční seanci. Znamenalo to zisk 0,6 procenta. Na konci prvního dne platnosti zákona zakazujícího kouření v restauracích a ve veřejných prostorách v České republice, akcie společnosti Philip Morris CR uzavřely se ziskem 0,72 % na 14 075 Kč za kus. Kofola ČeskoSlovensko oznámila po uzavření trhu, že představenstvo Varšavské burzy přijalo usnesení o vyloučení akcií Kofoly z obchodování na Varšavské burze cenných papírů s účinností od 6. června 2017. Akcie v Praze skončily na „nule“ na hodnotě 403 Kč za akcii.

Akcie O2 CR zaznamenaly už čtvrtou ziskovou seanci po sobě, když uzavřely se ziskem 1,58 % na 282,30 Kč za akcii. Firma uvedla, že za rozsáhlým výpadkem roamingu zákazníků společnosti O2 v Česku a na Slovensku by mohl stát hackerský útok na mezinárodní ústřednu firmy CETIN, nebo softwarová chyba.