12.h - evropskou nejistotu prohlubují předvolební průzkumy z Británie a výrazný pokles inflace, euro v plusu díky nezaměstnanosti, ropa klesá, BCPP v červeném

Evropské akciové trhy jsou dnes opět pod vlivem rostoucí politické nejistoty. Poslední průzkumy z Británie naznačují, že záměr premiérky Mayové posílit svou pozici v předčasných volbách by nemusel zcela vyjít podle jejích představ. To vzbuzuje určité obavy a nejistoty ohledně Brexitu respektive jeho průběhu a formy. Pod tlakem jsou opět především banky, které jsou na podobné nejistoty nejcitlivější. Špatnou náladu v sektoru podporuje také vývoj kolem problematických italských bank.A do třetice údaje o slábnoucí inflaci v eurozóně také nejsou zrovna příslibem překotného ekonomického růstu. Euro dopoledne především díky dalšímu poklesu nezaměstnanosti lehce posiluje k dolaru Libra oslabuje vůči všem hlavním partnerům. Koruna pomalu ale jistě míří ke druhému pokusu na laťce 26,4 za euro Ropa dopoledne oslabuje, WTI se vrací pod 49 USD Brent pod 51 USD za barel. Negativně působí slabá evropská inflace . Pravidelné týdenní statistiky o vývoji stavu zásob by měla být vzhledem k pondělnímu svátku v USA k dispozici až zítra. BCPP dopoledne následuje evropskou nejistotu a míří lehce do červených čísel. Hlavní slovo v tomto vývoji mají banky, nedaří se také O2 a Pegasu Unipetrol se otřepává ze včerejšího ex-dividendového poklesu a vrací se nad hranici 270 Kč ČEZ stagnuje.