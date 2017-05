Babiš: ČSSD je zkorumpovaná. Po volbách spolupráce vyloučena

S rozuzlením vládní krize Andrej Babiš spokojený není. "Byl jsem bezdůvodně odvolán na základě vylhaných věcí. Byla to organizovaná kampaň, která začala tím, že ČSSD a pan předseda Sobotka prohráli krajské volby. Už před nimi tam byly ataky na mě. Pak to vyvrcholilo touto kampaní. Není pravda, že bych se snažil obcházet daně. Dluhopisy jsou dílem pana Kalouska a pan premiér tomu mohl zabránit," řekl Babiš v rozhovoru pro TV Nova.

Babiš uvedl, že nechtěl být příčinou sporů mezi prezidentem a premiérem a raději ustoupil. Připomněl ale, že když v roce 2013 organizovalo křídlo v ČSSD okolo Michala Haška puč proti Bohuslavu Sobotkovi, pučisty Babiš nepodpořil.

"Přemýšlím, jak je vůbec možné, že Česká republika, kde žije tolik šikovných lidí, kteří uspěli ve světě, může mít takového premiéra, který není schopen odřídit jedinou ekonomickou poradu, řídit ministry, a je snad jediný v Evropě, který neumí anglicky. Moje vnučky mluví anglicky, moje starší děti ovládají čtyři jazyky," uvedl Babiš s tím, že pro něj je další spolupráce s Bohuslavem Sobotkou po volbách prakticky vyloučena.

Ministři podle něj špatně řídí rezorty, za což je zodpovědný premiér Sobotka. "Ministři nečerpají 47 miliard z českých rozpočtů. Nečerpají ani evropské rozpočty. To proto, že je nikdo neřídí. Pan premiér to neumí a ministři si dělají, co chtějí. Nemají instinkt řádného hospodáře. Já jsem pracoval na svém a vždycky jsem se snažil šetřit. Je nezajímá deficit nebo dluh, chtějí za každou cenu nafouknout rozpočet," zlobil se bývalý ministr financí.

Divadlo, které na Hradě předvedli premiér Sobotka a prezident Zeman se Babišovi nelíbilo. "Pan prezident má určité zkušenosti s panem premiérem, tak u něj převládly emoce. Bylo mi stydno. Pan prezident to samozřejmě přehnal, neměl to řešit takhle, i když s panem premiérem má určité zkušenosti, protože ho podrazil jako mě, ale nelíbilo se mi to," připomněl Andrej Babiš porážku Miloše Zemana v prvním kole nepřímé prezidentské volby v roce 2003.

Babiš tvrdí, že ministryně školství Kateřina Valachová věděla o korupci při rozdělování peněz na sport. "ČSSD je zkorumpovaná strana, rozděluje peníze netransparentně a paní Valachová o tom musela vědět. Nikdo se jí nezeptal, jestli byla v tom bytě (byt, kde se měl šéf fotbalu Pelta scházet s obviněnou náměstkyní z ministerstva, pozn. red.). Vazba na náměstkyni byla obrovská. Všude s ní chodila, není možné, že by paní náměstkyně měla takové kompetence a paní ministryně o tom nevěděla," řekl Babiš.

Odchodu z vlády sice lituje, na druhou stranu má ale nyní čas připravovat se na volby do Poslanecké sněmovny. "Byli bychom rádi, kdyby nám občané dali tolik hlasů, abychom mohli řídit vládu a aby v té vládě byli lidé, kteří mohou spolupracovat," doufá Babiš.