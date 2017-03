12.h - Evropa a euro lehce oslabují kvůli slabým makrům, ropa vyčkává, BCPP lehce v červeném, Foruna padá kvůli oznámení Penty

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne lehce oslabují. Makra z Německa a EU naznačují pokles tempa růstu inflace , což je sice dobrá zpráva z pohledu centrálních bank a jejich stimulačních programů, ale na druhou stranu to také do určité míry předznamenává možný pokles ekonomického růstu.EU dnes představila své hlavní body v jednáních o Brexitu . Negativně se projevují politické otřesy v Jižní Africe. Euro lehce oslabuje vůči dolaru vzhledem k slabším makrům. Koruna koriguje část včerejšího oslabení po vyhlášení rozhodnutí ČNB ohledně korunového závazku. Ropa vyčkává v minusech na další vývoj hlavních hybných sil. Slabá makra v Evropě , vycházející mimo jiné z poklesu cen ropy působí spíše negativně. BCPP dopoledne následuje evropského příkladu a lehce oslabuje. Hlavní slovo hraje lehké prodejní nálada na trojlístku ČEZ Erste a KB. Lehce se daří Monetě a O2, výrazněji posilují akcie Unipetrolu , jež se blíží hranici 230 Kč Výrazné pohyby zaznamenávají akcie Fortuny po zprávách o možném stažení titulu z trhů za relativně nízkou cenu - viz Penta chce z burz stáhnout Fortunu, nabízí odkup..