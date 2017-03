Intervence: Týden ve znamení zasedání rady ČNB! / BIG EXPERT - akcie: týden od 27. 3. 2017

Dnes během čtvrteční obchodní seance bude zasedat rada ČNB a obchodníci netrpělivě očekávají ukončení tří a půl ročních měnových intervencí na CZK. Celková suma, kterou naše centrální banka během tohoto období na udržení kurzu na EUR/CZK vynaložila, se rovná přibližně dvěma bilionům korun. Závazek centrálních bankéřů udržet kurz nad 27 CZK za EUR by měl vypršet poslední březnový den. Od páteční půlnoci může ČNB kdykoliv tento slib vypovědět a uvolnit devizové intervence. Česká veřejnost na akci netrpělivě vyčkává, ačkoliv se názory na datum uvolnění a reakci na měnovém páru zásadně liší.

Podle analytiků se nejzazší termín jeví měsíce duben a květen. Během těchto dvou měsíců centrální banka s velkou pravděpodobností rozhodne o opuštění korunové intervence. Většinový konsenzus se klaní k měsíci květnu, nicméně se stále přicházejícími příznivý daty z domácí ekonomiky je možné, že centrální bankéři uvolní ruce už během dubna. Stále se čeká na inflační data, která by měla dorazit v druhé polovině dubna, ta by mohla lehce poodhalit, co se děje v hlavě guvernéra Jiřího Rusnoka a jeho kolegů. Zcela logicky může ČNB zasáhnout už dnes, ale pravděpodobnost pro tak brzký termín je minimální. Bezprostřední reakce trhu by měla srazit korunu do pásma 26 až 27 CZK. Volatilita bude velmi vysoká a tak není vyloučen krátkodobý průraz i pod 26 CZK. Velké bankovní domy čekají ustálení kurzu v oscilačním pásmu kolem hodnoty 26,20 CZK. Na posílení koruny čeká spousta spekulantů, odhaduje se, že sázky dosahují až 65 mld. korun.

ČNB dnes rozhodne také o nastavení úrokových sazeb, tady se žádné překvapení nečeká a sazby by měly zůstat beze změny. V následujících týdnech budou obchodníci a spekulanti jako na trní. Další měnové jednání sedmičlenného týmů bankovní rady ČNB se uskuteční 4. května 2017.

Libor Stoklásek, Grant Capital

