Fed zvedl sazby protože mohl

FED nakonec sazby zvýšil, a dle očekávání (a zápisu ze zasedání) to udělal hlavně proto, že mohl. Zápis na několika místech sice vyzařuje rostoucí důvěru FEDu (věta, že inflace ve střednědobém horizontu dosáhne 2 %, byla nahrazena větou, že inflace se nyní stabilizuje kolem 2 %, což zní jako „mise splněna“), ta se však neopírá o data či jejich změny v posledních týdnech.

FED například přiznává, že jádrová inflace se „změnila minimálně “, což je vcelku trefný opis inflační situace: v lednu 2017 totiž byla jádrová inflace 1,7 %, podobně jako v lednu 2016 a podobně jako v lednu 2013. Navíc v posledních 5 letech, jak poznamenal jediný březnový disident Neel Kashkari z FEDu v Minneapolis, FED ve 100 % případů očekával vyšší inflaci, než jaká ve skutečně byla. Pokud ale je (má být) cíl FEDu symetrický (na rozdíl třeba od ECB), pak by ani jeho přestřelení na 2,3-2,5 %, nemělo vadit. Růst sazeb tak za této situace znamená, že FED říká buď to, že nemá symetrický cíl, nebo to, že se bojí, že mu inflace bez zásahu vyskočí výrazně více nad 2,3-2,5 %.

První FED nepřizná (a asi to ani tak necítí) a to druhé si FED také zřejmé nemyslí. FED totiž také řekl, že inflační očekávání, klíčový determinant budoucí inflace, jsou nízká a neměnná, a to jak tržní, tak ta odvozená z průzkumů. Dodávám, že např. očekávání obsažená v tzv. michiganském indexu klesají již pět let a tržní inflační očekávání, byť se od listopadu zvedla, jsou stále historicky nízko a reflektují jen vyšší cenu ropu a očekávání fiskální expanse. K fiskální expanzi FED navíc dodal, že někteří členové, kteří za zvýšení sazeb hlasovali, tak činili kvůli očekávání Trumpovy expansivní fiskální politiky. Že akciový i dluhopisový trh spekulují na fiskální politiku, je vcelku přirozené, mají to tak řečeno v popisu práce. Pravdou však je, že o konkrétních fiskálních plánech Trumpa nevíme dnes víc než před čtvrtrokem a tak by tyto důvody neměly být o nic více vstupem v rozhodování než před 6 týdny.

Jinými slovy, FED moc tvrdých důvodů k tomu, aby sazby zvýšil, neměl. Co však měl, byla možnost – trhy jsou v euforii, optimistickými předpověďmi se to jen hemží, Čína trhy neděsí, volby ve Francii jsou zatím daleko. Přidejme Yellenovou, zřejmě unavenou z toho moc každý rok hodně slibovat a málo dodávat, a utažení nepřekvapí.

Pro výhled to však dle mého znamená následující: pokud ekonomika a / nebo Trump nedají v dalších měsících FEDu dobrý inflační důvod, jenom to, že FED může, už na další zvýšení stačit nebude. Další dvě zvýšení, které FED prognózuje, jsou dle mého v nejlepším tak 50/50.



Martin Lobotka,

hlavní analytik Conseq