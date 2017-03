Kdy půjde Spotify na burzu? Zatím jen hlásí padesát milionů předplatitelů

Fenomén online hudebního průmyslu, společnost Spotify, dosáhla padesáti milionů předplatitelů. No a co, říkáte si, jenže zpravodajské agentury Reuters a Bloomberg se shodují v jednom: Navýšením počtu předplatitelů dal Spotify své konkurenci jasný signál, že před ní zvyšuje náskok a mění ke svému obrazu internetový hudební průmysl. Firma by ale neměla otálet s uvedením svých akcií na burzu.



Apple Music, SoundCloud a Google, coby nejbližší soupeři Spotify, mohou jen závidět. Spotify Ltd. roste doslova šíleným tempem, shodují se komentátoři, když uvedla, že zatímco ještě před rokem měla 30 milionů předplatitelů, nyní už atakovala hranici padesáti milionů předplatitelů po celém světě. Konkurent Apple Inc., který minulý měsíce uvedl, že v placených hudebních službách má více než 20 milionů zákazníků, tak zaostává. Nemluvě o dalším hráči na trhu - SoundCloud.



Růst zákazníků = udržitelný byznys model



Další shoda ohledně růstu platících zákazníků vládne v táboře analytiků. Ti totiž říkají, že nárůst počtu platících zákazníků může rychleji přesvědčit investory, kteří čekají na primární emisi Spotify na burze, že je firma schopná při stávajícím byznys modelu zajistit udržitelné podnikání, včetně dalšího rozvoje. Spotify Ltd., který je nyní nerentabilní, generuje veškeré své tržby z předplatného, ačkoli hudební služba má i desítky milionů dalších uživatelů, kteří využívají službu zdarma, podporovanou reklamou. Spotify si účtuje základní předplatné ve výši 9,99 amerického dolaru za měsíc a nabízí také propagační akce a slevy, včetně předplatného ve výši 4,99 dolaru, určeného studentům.



Agentura Bloomberg uvedla, že nástup hudebních streamovacích služeb, jako právě Spotify, či jeho konkurentů, vedl k oživení hudebního průmyslu. A dokládá to statistikami – prodeje hudebních nahrávek za rok 2016 podle výzkumné agentury Midia, vzrostly o 7 procent, což bylo nejrychlejší tempo růstu za posledních 20 let. Z celkového rekordního koláče příjmů za prodej hudebních nosičů ve výši 16,1 miliardy dolarů, si streamingové služby vzaly 5,4 miliardy dolarů.



Kdy bude primární emise Spotify?



Nyní se netrpělivě čeká na to, až Spotify oznámí termín vstupu na burzu. Agentura Bloomberg uvedla, že by ale neměla příliš dlouho otálet a váhat. Faktem totiž je, že i přes oznámený nárůst počtu předplatitelů, konkurence rozhodně nespí. Například SoundCloud Ltd. nedávno, jako první mezi poskytovateli hudebního streamu, snížil ceny předplatného, které nyní činí 4,99 dolarů za měsíc. SoundCloud deklaroval, že za tuto cenu dostane uživatel 120 milionů skladeb, žádné reklamy a schopnost poslouchat v režimu offline. Za stejné předplatné, jako Spotify, tedy 9,99 dolaru za měsíc, pak může posluchač využít více než 150 milionů skladeb, a další prémiový obsah.



Agentura Midia pro Bloomberg uvedla, že zákazníci online streamovacích služeb hledají specializované služby, kterých zatím na trhu není moc. Velký zájem by údajně byl o využívání konkrétních žánrů či demografických služeb, jejichž cena by se mohla dostat i pod 3 USD/měsíc.