Babiš: Naši kritici vyhlížejí kolaps EET. My jim tu radost ale neuděláme

Reakce ministra financí Andreje Babiše na články „Zvonění do druhého kola“ Pavla Párala a „Radost pro čtvrt milionu“ Petra Weikerta publikované v týdeníku Euro dne 20.2.

Minulý rok se všichni těšili na to, že systém EET po spuštění zkolabuje. Těmto posměváčkům jsme však vzali vítr z plachet, když se spustil zcela bez problémů a kromě třicetiminutového výpadku, který by však většina podnikatelů ani nezaznamenala nebýt (nepřekvapivě) rychlé negativní medializace, běží hladce i nadále. Nyní nás čeká další vlna a opět všichni ti Páralové, Hrstkové a Vilímové vyhlížejí náš neúspěch. My jim tu radost ale neuděláme. EET rozhodně není dalším registrem vozidel. Nepochybuji však o tom, že oni si téma vymyslí.

No jó, my to říkali, volají ti posměváčci. Podniky prý zdražují. Ano, někteří skutečně zdražují. EET je totiž perfektní falešná záminka. Ve skutečnosti to jsou nejen rostoucí ceny potravin, ale také fakt, že někteří hospodští již nějakou dobu nezdražili a čekali na vhodnou příležitost. Samozřejmě nevylučuji, že zdražili nepoctivci. Přirozeně museli, jinak by skončili. EETéčkem jsme jim totiž pěkně zatli tipec. Ono prodávat hlavní jídlo s polévkou a desertem za 80 Kč a platit z toho daně úplně nejde. EET však sama o sobě není tím důvodem. Vždyť jsme hospodským snížili DPH na jídlo a nealkoholické nápoje (to je pětikoruna na každých 100 Kč tržby!) a živnostníkům dali jednorázovou slevu na dani 5 000 Kč. To ani nemluvím o tom, že si podnikatelé mohou dát výdaje na pokladnu do nákladů a snížit si tak základ daně. Je to zkrátka jen zástupný problém, což nám potvrdil i prosincový průzkum veřejného mínění.

Je zajímavé, jak se mění názory všech těch pseudo-komentátorů. Někteří kvůli EET dokonce začínají obhajovat šedou ekonomiku, která podle nich ne vždy funguje z lidské špatnosti. Ale samozřejmě, ne všichni účastníci šedé ekonomiky jsou hned mafiáni a věřím, že s celou řadou z nich bych si rád zašel na pivo. Ale jsou tady snad nějaká pravidla, která se musí dodržovat. Ono totiž bezplatnou zdravotní péči a bezplatné školství chceme všichni a bereme to jako automatiku, ale platit daně? To se nám nechce.

Pokud chci podnikat, musím přirozeně čelit povinnostem s tím spojeným, a to ať už jsem hospodský, trafikant nebo provozovatel konzumu. S velikostí podniku jsou také přímo úměrně spojené náklady. Věřím tedy, že malá trafika neskončí kvůli nákladům na pořízení EET – její majitel si může uplatnit slevu na dani, která je ve výši nejlevnějších pokladen, nebo třeba využít software zdarma. Možností pro malé živnostníky je celá řada. V odlehlých částech republiky, kde se skutečně nevyplatí podnikat v gastronomii ani obchodu, je na zvážení, zda by se aktivně neměly zapojit obce. V takových situacích je totiž otázkou, zda je to ještě soukromé podnikání nebo spíš veřejná služba občanům.

Tak samozřejmě, posměváčci nevynechali ani e-shopy a na jejich případu úsměvně démonizují to, jak „Ministerstvo financí přípravu projektu EET absolutně nezvládá“. Pravda je však taková, že se zástupci e-shopů jsme byli dlouhodobě v úzkém kontaktu. Celou situaci jsme společně diskutovali a dovolím si tvrdit, že jsme velmi pružině reagovali na jejich připomínky. Současný výsledek je oboustranným kompromisem. Vzhledem k tomu, že tato diskuse trvala od minulého roku, pochybuji, že se nějaké větší procento z nich připravilo dopředu a investovalo do drahých systémů.

Zkrátka házet špínu umí od redakčního stolu kdekdo. Vidět však věci nezaujatě a v souvislostech je, pravda, jiná liga. A do té ti naši posměváčci tedy rozhodně nepatří.

Andrej Babiš, ministr financí