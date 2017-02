Sobotka: neodvolám, nakonec však Mládka odvolal

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který byl v posledních týdnech na pranýři nejen médií, ale i politiků a to nejen opozičních ke konci února skončí. Navrhuje to premiér Sobotka.

Pondělní začátek pracovního týdne nebyl příliš příjemný pro ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Na schůzce s premiérem Bohuslavem Sobotkou před jednáním celé vlády se ve Strakově akademii v sedm hodin ráno dozvěděl, že s ním jeho stranický i vládní šéf nadále nepočítá a navrhne prezidentu republiky jeho odvolání. S návrhem však musí souhlasit prezident republiky, s kterým je Mládek v dobrém vztahu.

„Kolegu Mládka odvolávat nebudu, své ode mě slyšel.“ – BOHUSLAV Sobotka 17. 2. „VE ČTVRTEK 23. 2. NAVRHNU ODVOLÁNÍ PANA MINISTRA MLÁDKA KE KONCI ÚNORA.“ BOHUSLAV SOBOTKA 20. 2.

Sobotka tak otočil o 180 stupňů ve svém názoru, což je mu často vytýkáno. Ještě minulý týden, když se snesla na Mládka smršť kritiky za to, jak jeho čerstvě jmenovaný náměstek Lubomír Bokštefl odpovídal na otázky čtenářů Aktuálně.cz ohledně drahého volání a mobilních dat a poradil jim, aby se, pokud chtějí stejné tarify jako mají polští operátoři, odstěhovali do Polska. Mládek Bokštefla „pokáral“ tím, že mu udělil důtku, ale vinu svalil na šéfa tiskového odboru Romana Proroka, kterého v úterý odvolal.

Den poté se objevila další informace o tom, že MPO navrhuje, aby přestaly existovat zvýhodněné „podpultové“ ceny mobilních operátorů pro koncové zákazníky. Tedy, aby firmy mohly prodávat tarify jen podle veřejných ceníků. To v době vrcholícího mediálního a politického boje za levnější data a volání bylo pravděpodobně posledním „hřebíčkem do rakve“ role ministra průmyslu a obchodu. Premiér Sobotka totiž několikrát zopakoval, že si přeje levnější mobilní data i volání, což je v předvolebním roce docela pochopitelná věc. Nový paragraf telekomunikačního zákona, který se do návrhu novely dostal až po připomínkovém řízení, by však takovou věc zcela znemožnil. Zachoval by však možnost získání výhodných nabídek pro firmy, státní instituce a další organizace. Ekonomický deník například upozornil na to, že Největší pražská městská část má exkluzivní smlouvy na mobily. Za 78 korun měsíčně.

Mládek nedokázal přesvědčivě vysvětlit, koho se tento odstavec bude týkat. Tvrdil, že všech zákazníků, v návrhu novely zákona bylo uvedeno, že jen koncových uživatelů.

Ministr cítil, že na tomto poli mu hoří půda pod nohama a to především v mediální oblasti, několikrát zmínil, že jeho „komunikační tým“ nezvládl uspokojivě vysvětlit agendu okolo konce roamingu a přeúčtovávání nákladů mezi operátory v jednotlivých zemích. I proto po „kiksu“ náměstka Bokštefla odvolal ředitele tiskového odboru Romana Proroka. O tom, že se o odvolání Proroka asi jednalo delší dobu svědčí také fakt, že na jeho místo má nastoupit Soňa Křítková, bývalá šéfka komunikace Agrofertu (2013) a později manažerka Ředitelství silnic a dálnic a poradkyně ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Kdo nahradí ministra Mládka není v tuto chvíli příliš jasné. Jako pokaždé v takové situaci se ihned vyrojila řada jmen. Například státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, o němž se mluvilo jako o volebním manažerovi ČSSD pro nadcházející parlamentní volby. Mluví se také o vlivném sociálním demokratovi Janu Birkem, který je však volebním manažerem a tak by na výkon obou funkcí neměl dostatek času. Mluví se také o Michalu Píclovi, který vede Odbor analýz a informací, v Sekci kabinetu předsedy vlády.

Jiří Reichl