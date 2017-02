Červený den na pražské burze, návrh bankovní daně srážel bankovní tituly

Pražská burza dnes na solidní pondělí nenavázala. Index PX zakončil den slabší o 0,6 procenta na 966,32 bodu. Zájem přitahovaly především bankovní tituly v čele s Monetou, když sociální demokraté přišli s návrhem zvláštní bankovní daně, na který chtějí před volbami lákat voliče. Objem byl před závěrečnou aukcí nadprůměrný na 0,764 miliardy Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,642 mld. Kč.



Progresivní bankovní daň, jejíž návrh dnes představil premiér Bohuslav Sobotka, počítá se zavedením čtyř sazeb podle výše aktiv. Podle hlavního analytika Patria Finance Tomáše Sýkory nelze její prosazení vzhledem k nesouhlasu dalších politických stran (kromě KSČM) očekávat. Kdyby se tak ale stalo, pro Komerční banku by bankovní daň znamenala zhruba 19 procent očekávaného zisku roku 2017. Zisk Erste by zatížila zhruba 9 a zisk Monety zhruba 5 procenty. (Podrobnosti ZDE)



Všechny zmíněné tituly dnes v Praze klesaly. Nejvíce (3,29 procenta) odepsala Moneta. Nejobchodovanější titul dneška zakončil seanci na 85,20 Kč a vzdálil se tak hranici 90 Kč, na kterou ho minulý týden poslala vidina štědré dividendy.



KB odepsala 0,82 procenta na rovných 954 Kč. Erste Bank při relativně slabším objemu ztratila 0,16 procenta na 806,80 Kč, čímž přerušila třídenní růstovou sérii. Rakouské pojišťovně VIG se naopak podařilo dostat se do zeleného a den zakončila vyšší o 0,47 procenta na 619,9 Kč za akcii. Z obchodovanějších titulů dnes sestupnému trendu vzdoroval také Tabák, který v závěru přidal 1,13 procenta na 13 439 Kč za akcii.



Z velkých jmen přitahoval pozornost ČEZ. Akcie polostátního gigantu v závěru odepsaly 0,78 procenta na rovných 431 Kč. Telekomunikace O2 C.R klesla o 0,22 procenta na rovných 268 Kč.



V regionálním kalendáři byly dnes na programu především údaje o výkonu všech čtyř středoevropských ekonomik. Výkon české ekonomiky se oproti očekávání ke konci roku nevylepšil. HDP vzrostl proti třetímu čtvrtletí předběžně jen o 0,2 procenta. Maďarský růst za poslední loňské čtvrtletí zůstal pod odhady a slovenský na konsensu. Z regionálních ekonomik tak odhady překonalo pouze Polsko.



Polský akciový index WIG 20 naposledy přidával slabých 0,03 procenta. Maďarský BUX rostl o 0,9 procenta.