Rozbřesk: Yellenovou čeká v tomto týdnu nový republikánský Kongres

Čeká nás týden, ve kterém se mohou více odhalit plány dvou nejdůležitějších centrálních bank - amerického Fedu a evropské ECB.

Janet Yellenová bude v úterý a ve středu mluvit před novými senátory a kongresmany. Trhy by rády věděly, jak moc je ve skutečnosti pravděpodobný březnový růst sazeb. Šéfka Fedu však asi jasnou odpověď nedá a bude se snažit otupit eventuální hlasy kritiků, kteří poukazují na to, že chce Fed rychlejším růstem sazeb jednoduše “neutralizovat” dopady Trumpovy připravované rozpočtové expanze. I proto se Yellenová bude snažit držet co nejdále od politiky (komentování fiskálních plánů) a co nejblíže vlastního inflačního Fedu.

Ne vždy se jí to ovšem musí dařit. Těžko se také bude “bránit” zajímavým otázkám na možnost postupného snižování bilance Fedu. Pokles bilance Fedu v kombinaci s výraznější fiskální expanzí by s vysokou pravděpodobností poslal delší konec americké křivky opět rychle vzhůru. Janet Yellenová ale asi i v tomto bodě nebude chtít naznačit nic revolučního a většinu energie nakonec soustředí na obranu post-krizové regulace finančního sektoru (Dodd-Frank), která je pod palbou kritiky jak Kongresu, tak i Bílého domu.



V eurozóně pak na závěr týdne přijdou zprávy z druhého břehu Atlantiku - konkrétně zápis z posledního zasedání ECB. Ta má rok 2017 narýsovaný zdánlivě jednoznačně - pokračování kvantitativního uvolňování do konce roku 2017 (i když od dubna v nižších objemech). Trhy budou čekat, zda se ve světle posledních silných čísel nezvedne v ECB odbojná nálada a nebudou v zápise více slyšet hlasy jestřábů. My s něčím takovým zatím nepočítáme. Na druhou stranu nevylučujeme, že pokud dopadnou “dobře” volby v první polovině roku (Nizozemí, Francie), může ECB již na podzim uvažovat o dalším snížení tempa tisku peněz.

FOREX

Region

Zlotý s forintem měly v pátek tendence posilovat, i když ne nijak výrazně. Vyšší inflační čísla v Česku neměla na trhy zásadnější dopad.



Nadcházející týden se ponese zejména na vlně polských makroekonomických čísel (dnes bude například zveřejněn první odhad inflace za leden). Kromě toho budou v úterý zveřejněny první odhady růstu HDP za poslední čtvrtletí loňského roku. Čísla budou zajímavá zejména v případě ČR a Maďarska, v Polsku již statistický úřad zveřejnil odhad za celý rok a číslo za poslední kvartál tak pravděpodobně bude v blízkosti údaje za čtvrtletí třetí (2,5 % y/y). V ČR očekáváme mírné zrychlení meziročního růstu na 2,2 %.



EUR/USD/GBP

Kurz eurodolaru zvolna klesá, když euro tlačí do kouta rostoucí nejistota spojená s francouzskými prezidentskými volbami a vyjednávání Řecka s MMF/EU o restrukturalizaci dluhu. Dolar přitom nijak netrápí nejasná komunikace Fedu - naposledy to byl S. Fischer, který uvedl, že fiskální plány nové americké administrativy jsou nejasné.



Vystoupení šéfky Fedu J. Yellenové v Kongresu a americká inflace za leden budou hlavními (fundamentálními) událostmi tohoto týdne. Vedle toho však eurodolar bude muset i nadále sledovat vývoj kreditních prémií u francouzských vládních dluhopisů.