Další těžba uranu v ČR nebude. Tvrdí to MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude dále navrhovat těžbu nového ložiska uranu v ČR. Zaznělo to na veřejném projednávání koncepce surovinové politiky ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zástupci obcí, pod nimiž byla objevena taková ložiska uranu, která by stála za to těžit si mohou částečně oddechnout. Na dnešním veřejném projednávání Surovinové koncepce České republiky 2016 v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR to řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

Přitom v projednávaném materiálu, který je veřejně přístupný na internetu se ještě uvažovalo o další těžbě. V tomto materiálu jsou analyzovány možnosti pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do roku 2017 a možnosti případného využití ložiska Brzkov – Horní Věžnice. Právě Horní Věžnice a Brzkov si tak asi budou moci oddechnout. Těžba by tam neměla být. Otázkou je, jakou koncepci se rozhodne prosazovat nové vedení ministerstva, které nastoupí na podzim.

Dnešní sdělení je zásadním zlomem v oblasti vývoje těžby uranu, jelikož v materiálu, jenž byl zveřejněn k veřejnému projednávání se s těžbou v Brzkově počítalo po roce 2020.

„Celková strategie státu v oblasti uranového průmyslu, tedy ve věci dalšího využívání domácích zdrojů uranové rudy a zachování domácí produkce této vysoce strategické suroviny vychází ze tří vzájemně navazujících obecných kroků, z nichž pro prvé dva již vláda stanovila příslušný rámec (např. usnesením vlády č. 1086 ze dne 22. prosince 2014).

Jedná se o následující kroky:

a) Dotěžení ekonomicky využitelných zásob na těženém ložisku Rožná.

b) Vytipovat nejvhodnější náhradní lokalitu (mimo oblast severočeské křídy), zpracovat pro ni předběžnou studii proveditelnosti, studii ekonomické vytěžitelnosti a hodnocení dopadů na životní prostředí a zvážit účelnost provedení geologického průzkumu takto vybraného ložiska.

c) Získaný časový prostor (cca 25 až 30 let) využít pro vědecký výzkum báňských a úpravárenských technologií, které by umožnily v budoucnu komplexně využít neopominutelné zásoby uranové rudy v oblasti severočeské křídy způsobem, který by nevratně nepoškodil životní prostředí, s cílem získat vědecky podloženou odpověď na otázku, zda budou tyto zásoby v budoucnu vůbec využitelné či nikoliv.“

Stejným usnesením vláda uložila ministru průmyslu a obchodu zahájit prostřednictvím podniku DIAMO, s. p., schvalovací proces umožňující přístup státu k exploataci ložiska uranu Brzkov – Horní Věžnice (soulad s bodem b). „Předpokládanou dobu povolovacích procesů lze odhadovat zhruba na 5 let. O případné výstavbě dolu rozhodne vláda následně, tj. zhruba kolem roku 2020,“ uvádí se v materiálu, který byl dnes veřejně projednáván.

Jiří Reichl