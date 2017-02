Rozbřesk – ČNB zvýší inflační prognózu a možná naznačí i dřívější exit...

Dnes bude ústředním tématem dne únorové zasedání ČNB s novou prognózou, která by měla potvrdit rychlejší nárůst inflace. Klíčové bude sledovat, zda se změní komunikace centrální banky ohledně exitu - měkké vodítko naznačuje exit okolo poloviny roku, my věříme, že k ukončení intervencí může dojít i dříve v průběhu druhého kvartálu. Současně také budeme sledovat, jak se centrální banka vypořádá s rychlým nárůstem devizových rezerv od počátku roku (odhadujeme až plus 400 miliard korun).

Odcházející člen bankovní rady Pavel Řežábek narušil jednotnou komunikaci bankovní rady a hovořil o tom, že kumulace devizových rezerv není pro centrální banku “bez problémů”. V této souvislosti bude také zajímavé, jak se centrální bankéři vyjádří k možnosti zavedení záporných sazeb a také k ochotě tlumit nadměrnou volatilitu i v případě dočasných ztrát české koruny.

USA

Měsíc a půl se ukázal jako příliš krátká doba na to, aby se Fed odvážil trhům naznačit, že je třeba opět zvedat úroky. Výbor FOMC, který řídí v USA měnovou politiku, tedy nejenže úrokové sazby nezměnil, ale prakticky nijak neupravil ani slovní hodnocení ekonomické situace. Nepomohlo ani to, že o něm hlasovala jiná sestava centrální bankéřů. Kvůli pravidelné rotaci totiž z výboru čtyři členové odešli a přišli čtyři noví (přičemž názorově šlo o posun holubičím směrem).

V kontextu silných dat (viz poslední ISM v průmyslu či ADP report) se tedy jeví poslední rozhodnutí FOMC jako holubičí, což konec konců potvrzuje i tržní reakce. Futures sazbami implikovaný odhad pro zvýšení úroků Fedu v březnu viditelně poklesl a dolar oslabil. Zdá se tak, že nehledě na očekávanou fiskální expanzi ze strany nové americké administrativy chce Fed opravdu ještě více zahřát americkou ekonomiku, či eventuálně vidět ještě více pozitivních dat. Těch se přitom američtí centrální bankéři mohou dočkat již v pátek odpoledne, kdy nás pravděpodobně čekají velmi silné oficiální statistiky z trhu práce.

Co se týká výhledu pro další zvýšení sazeb Fedu, tak ani po této holubičí zkušenosti možnost březnového nárůstu úroků nezatracujeme. Zůstanou-li data silná, bude mít Janet Yellenová příležitost komunikovat další utažení měnové politiky relativně brzy - konkrétně v rámci pravidelného půlročního hodnocení ekonomiky v Kongresu, které proběhne v polovině února.

FOREX

EUR/USD/GBP

Kurz dolaru měl tendenci v průběhu dne posilovat, když jej podporovala výborná americká data za leden (ADP roport a ISM v průmyslu), avšak všemu učinil přítrž Fed. Navzdory dobrý datům totiž FOMC nikterak nezměnil své hodnocení americké ekonomiky, což bylo pro dolar jasným zklamáním.

Díky holubičímu Fedu tak kurz eurodolaru tak bude testovat maxima dosažená v období po amerických volbách (leží nad 1,08), přičemž jejich prolomení může vést k testu i hranice 1,10. Nejbližší událostí, která by mohla eurodolaru přistřihnout křídla, budou oficiální americké statistiky z trhu práce za leden, jež budou zveřejněny až v pátek odpoledne.