ČEZ: Babiš chce divi 40 Kč, trh čekal jen 30 Kč. Prodej balíku nemovitostí za 1,45 mld. Kč

ČEZ vybral vítěze v tendru na prodej nemovitostí, celkem tak získá 1,45 mld. Kč (2,7 Kč na akcii). Jedná se o bytové domy a obchodní centrum v Praze. ČEZ prodal aktiva, která nesouvisí s jeho hlavní činností, výrobou elektřiny. Zprávu považujeme za neutrální.

Tisk spekuluje o výplatě dividendy. Odvolává se na státní rozpočet, který dle návrhů ministra financí Babiše počítá s 40 Kč od ČEZu. O státním rozpočtu a jeho privatizačním fondu, který plní dividendy od společností ČEZ, Čepro, Mero a Českého Aeroholdingu jsme psali v listopadovém reportu. Připomínáme, že trh čeká dividendu kolem 30 Kč. Pokud by ČEZ vyplatil vyšší bylo to by to pro investory pozitivní překvapení.