Regulátor omylem prozradil, co „shortuje“ Soros

Nizozemský regulátor se dopustil nepříjemné chyby, když omylem zveřejnil data o obchodech na krátko prováděných mezinárodními hedgeovými fondy, mezi nimi i fondem legendárního spekulanta George Sorose. Na případ upozornil deník Financial Times.



Chyby se dopustil regulátor trhu AFM a omylem zveřejnil data o obchodech na krátko (tzv. short selling) až po rok 2012. Při prodeji na krátko si spekulant půjčí aktivum, o kterém se domnívá, že ztratí hodnotu. To poté rychle prodá třetí straně, čímž získá peníze. Po poklesu hodnoty aktiva ho koupí zpět, tentokrát za méně, a vrátí ho obchodníkovi, který mu ho zapůjčil. Zbylé peníze, které díky spekulaci na pokles ceny „vydělal“, si nechá.



Musí se ale dodat, že smysl krátkých pozic není vždy pouze honba za ziskem, ale i zajišťování se proti poklesům jiných aktiv. Není tedy vždy jasné, jestli je daná pozice vyloženě sázkou na pokles, nicméně zrovna u známého „shortera“ Sorose, který v roce 1992 úspěšně spekuloval na opuštění kurzového závazku Bank of England, je celkem pravděpodobné, že tomu tak je.



Data se na internetu objevila pouze krátce, než je regulátor v úterý večer zase stáhnul. Informace o všech prodejích na krátko (tedy sázek na pokles cen akcií) v objemu větších, než 0,5 procenta akcií společnosti, se musí zveřejňovat. O těch menších však ví pouze regulátoři, a jak podotýká deník Financial Times, fondy se často snaží držet své pozice těsně pod hranicí zveřejnění, aby uchránily svoje know how. Právě tyto obchody jsou tak nejzajímavější. Opatření byla zavedená po krizi v roce 2008.



Na pokles kterých akcií tedy fond miliardáře Sorose sázel? Na nizozemskou banku ING fond otevřel krátkou pozici v červnu, ale v červenci už byla pozice zmenšena. V létě měla sázka objem až 0,3 procenta akcií. To tehdy mohlo představovat pozici o velikosti přes sto miliónů eur.



Zaujala i regulatorní data o uzavřeném algoritmickém fondu Medallion, který spravuje aktiva asi třem stovkám zaměstnanců Renaissance Technologies. Jedná se o jeden z nejtajemnějších a zároveň nejvýkonnějších fondů – od roku 1988 vynášel každý rok (s výjimkou druhého roku jeho existence, kdy ho pravděpodobně ještě trápily „dětské nemoci“) minimálně 25 procent, v těch nejlepších letech až 100 procent.



Medallion podle uniklých dat od roku 2012 „shortoval“ hlavně menší tituly na Amsterodamské burze. Otevřené krátké pozice měl na Advanced Metallurgical Group, IT společnost Ordina a realitní společnost Wereldhave.



Zdroj obrázku: Wikimedia