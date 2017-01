Trump efekt a akcie bank

Jedním z obchodů roku 2017 by mohl stále ještě být nákup akcií bank, shoduje se většina trhu. Tak velká shoda může být podezřelá a znamená velké riziko zklamání a poklesu cen, jakmile některý z předpokladů nebude naplněn.

Neočekávané zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem přineslo impulz do vývoje akcií z bankovního sektoru. Plán na posílení fiskálních stimulů, snížení daní a uvolnění regulace zapůsobil jako živá voda na akcie bankovních domů jak v Americe, tak v Evropě. V prosinci pak rozhodnutí Fedu o zvýšení úrokových sazeb spolu s oznámením dalších tří očekávaných zvýšení během letošního roku dále posílily důvěru investorů v bankovní sektor.

"Americký index S&P 500 Banks si od listopadových voleb v USA připsal výrazných 25 %. Evropské bankovní tituly nezůstaly stranou a také se připojily k povolební euforii. Evropský bankovní index od začátku listopadu připsal bezmála 15 %, podpořen částečným snížením odkupů aktiv ze strany ECB, zlepšujícími se vyhlídkami hospodářského vývoje v eurozóně a začínajícím růstem inflace," napsal analytik Richard Miřátský z Komerční banky.

Budoucí síla "Trump efektu" je (nejen) podle něj založena na třech hlavních pilířích – rostoucích úrokových sazbách jako protiváze silného fiskálního stimulu, snížení korporátního daňového zatížení a uvolnění přebytečného kapitálu. "Z tohoto efektu by měly nejvíce těžit akcie bank s vysokou citlivostí na pohyb úrokových sazeb, vysokým podílem aktivit na americkém trhu a vyšším kapitálovým polštářem, který umožní rostoucí výplaty dividend nebo zpětný odkup akcií," doplnil analytik.

Nezbývá než počkat, jak to dopadne. Donald Trump nastupuje do úřadu tento týden a až poté bude jasnější, nakolik jeho předvolební sliby budou naplňovány. V případě zklamání může trh reagovat přehnaně a dosavadní zisky velice rychle "vrátit".

