Ma (Alibaba) se obul do USA - utrácíte bilióny za zbraně místo za infrastrukturu, špatně redistribuujete bohatství

Zakladatel Alibaby Jack Ma měl také prostor v rámci WEF v Davosu a poměrně ostře se obul do výdajové politiky USA. Na otázku spojenou s tlakem nového prezidenta Trumpa na obchodní praktiky Číny Ma uvedl, že obviňovat Čínu z nějakých negativních ekonomických dopadů je z pohledu USA zcestné a pokud by chtěli Spojené státy někoho v tomto ohledu obviňovat, tak pak jedině samy sebe. Práci Američanům neberou zahraniční firmy , ale samotná politika USA. Podle Ma USA za posledních 30 let utratily cca 14 biliónů dolarů ve zbrojních a válečných výdajích místo toho, aby tyto prostředky proinvestovaly doma například od infrastruktury. To je pak ten pravý důvod oslabení ekonomického růstu největší ekonomiky světa.Podle Ma americká ekonomiky neredistribuuje respektive neinvestuje vytvořené prostředky či bohatství tím správným směrem a proto mnozí Američané pociťují velkou ekonomickou nejistotu. Příliš mnoho prostředků míří na Wall Street případně do Silicon Valley místo toho, aby mířily do rozvoje problematického Středozápadu nebo třeba do školství či jinou formou přímo do rozvoje samotných Američanů.Globalizace je v jádru prospěšná, ale měla by být nastavena tak, aby vytvořené bohatství nekončilo jen u hrstky vyvolených.