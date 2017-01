Evropa v úvodu týdne mírně ztrácí, Fresenius Medical Care -6 %

Evropské akciové trhy se úvodu nového týdne pohybují mírně v červených číslech, když oslabují o několik desetin, případně zůstávají v těsné blízkosti pátečního závěru. Ještě před začátkem seance zamířila pozornost na reportovaná makrodata z Německa, kde průmyslová výroba stoupla v listopadu meziměsíčně o 0,4 %, přičemž odhady byly nastavené až na 0,6 %. Bez jasného směru zatím zůstává euro, a to na hladině 1,054 EUR/USD.



Propadlíkem je společnost Fresenius Medical Care, jejíž akcie oslabují o 6,5 %, což znamená nejhorší výsledek z celého indexu Stoxx 600. Důvodem je zpráva, že firma dostala předvolání ve Spojených státech, a to kvůli možnému spojení s American Kidney Fund ve věci prémiových plánů. Fresenius SE pak díky tomu oslabuje o 3,7 %. Podobný výsledek si připisují i aerolinky Lufthansa, které oslabují o 5 % v návaznosti na aktualizovaný výhled zveřejněný v pátek po závěru obchodování. Výsledkem jsou pak i snížená doporučení, například od UBS, která radí titul prodávat.



V plusu jsou naopak automobilky, kdy Volkswagen roste o 3,8 %, Fiat o 2,8 % a výrobce pneumatik Nokian o 2 %. Společnost Casino Guichard přidává 4,8 % po vylepšeném doporučení na „koupit“ ze strany analytiků Bank of America.



Celoevropský Euro Stoxx 50 ztrácí 0,4 %, francouzský CAC 40 stejně jako německý DAX 0,5 %, když britský FTSE 100 zpevňuje o 0,1 %.