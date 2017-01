Mayová svými výroky o brexitu spustila další propad libry

V průběhu asijské obchodní seance se libra šterlinků vydala podruhé za sebou dolů a proti dolaru je nyní na nejnižších hodnotách od října. Britská měna oslabila i proti euru. Zvýšila se totiž pravděpodobnost „tvrdého“ brexitu. FTSE 100 roste.



Za poslední dva obchodní dny, tj. pátek a dnešek, se libra propadla proti dolaru o zhruba -2 procenta na hodnoty okolo 1,2170 GBP/USD. Dnešní pokračování propadu pravděpodobně vyvolala nedělní slova britské premiérky Mayové na televizním kanále Sky News o tom, že ve vyjednávání s Evropskou unií bude klást důraz na znovuzískání „kontroly nad hranicemi a vlastními zákony,“ i když se bude snažit pro britské společnosti získat pokud možno co nejlepší přístup na evropský trh.



Měnové páry GBP/USD a netradičně GBP/EUR za poslední dva obchodní dny





Zdroj: Bloomberg



Mayová tak jasně dala najevo, že se neštítí vzdát přístupu na Evropský jednotný trh výměnou za větší suverenitu. Evropská unie i šéfové některých členských zemí už dali jasně najevo, že tzv. čtyři základní ekonomické svobody (volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob) považují za nedělitelné. Zřejmě se tak opět o něco oddaluje možnost „měkkého“ brexitu, který by nezpřetrhal ekonomické vazby s Evropskou unií.



Britská premiérka svými výroky mimo jiné zjevně chtěla ukázat, že navzdory slovům odchozího britského velvyslance v Bruselu Sira Ivana Rogerse má vláda ve Whitehallu jasně stanové priority a vyjednávací cíle (více ZDE). Z nejasné politiky, odmítání brát vážně fakta a nepřipravenosti k vyjednávání v rezignačním dopise Rogers osočil politické vedení země.



Jak už se od referenda o brexitu stalo zvykem, klesající libra zároveň znamená zisky na britském indexu FTSE 100 a to i navzdory dnešní stávce metra v Londýně, jež ochromila tamní dopravu. Za tímto úkazem stojí fakt, že spousta mezinárodních společností listovaných na burze v hlavním městě ostrovního království má své zisky v Evropě a tudíž v eurech, čímž stoupá hodnota těchto společností denominovaná v klesajícím šterlinku. I proto roste index FTSE 100 po propadech libry více, než index FTSE 250, jenž obsahuje větší podíl menších společností, které nemají tak velké zastoupení mimo Británii.