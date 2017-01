Konec kouření v Česku? Senátor Kubera navrhne absolutní zákaz!

Teplický primátor a senátor za ODS Jaroslav Kubera předloží k protikuřáckému zákonu pozměňovací návrh, který by kouření v Česku postavil mimo zákon. Kubera, který je sám vášnivým kuřákem, nečeká, že by jeho návrh měl šanci na úspěch.

Svůj záměr avizoval Kubera už v dubnu loňského roku v diskusním pořadu Vaše téma na webu TN.cz. Teď už podle serveru Lidovky.cz připravil konkrétní znění pozměňovacího návrhu, který předloží v horní komoře.

"Když to řeknu zjednodušeně, tabákové výrobky budou postavené mimo zákon," řekl Kubera pro Lidovky.cz. Poslední cigaretu by si podle jeho návrhu měli Češi zapálit na Silvestra 31. prosince 2024. Pak by za prodej tabákových výrobků i za kouření hrozily stejné pokuty, které mají podle nového zákona hrozit za kouření v restauracích, tedy až do milionu korun.

Podobně přísná protikuřácká legislativa platí jen ve dvou zemích na světě, v Bhútánu a v Turkmenistánu. Nový protikuřácký zákon, který v Česku zakáže kouření v restauracích a barech, na autobusových zastávkách nebo v zoologických zahradách, má začít platit od 31. května 2017. Na tento den připadá Světový den bez tabáku.

Senát o návrhu začne jednat 18. ledna. Ačkoliv Kuberův návrh s nejvyšší pravděpodobností neprojde, nad některými ustanoveními zákona se v horní komoře očekává velká debata.