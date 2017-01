Souhrn 2.1. - Evropa vstoupila do nového roku odhodlaným růstem díky PMI, dolar si bral zpět ztráty ze závěru roku 2016, BCPP v plusu díky bankám

Pražská burza vstoupila do nového kalendářního roku velmi slabou likviditou a lehkým růstem, který vzešel ze samotného závěru obchodování.



Evropské akciové trhy mimo Británii, která si ještě užívala novoročních svátků, vstoupila do nového roku úspěšně. Trhy rostly díky příznivě laděným makrům naznačujícím příznivé růstové momentum hlavních ekonomik. Výrazně pozitivní vliv měla růstová data o aktivitě PMI především na italské banky.

Pozitivní nálada panovala také v německých bankách po prohlášení CEO Deutsche Bank v tom smyslu, že se nepočítá s žádnou fúzí či s pomocí státu s ohledem na vysoké pokuty, kterým banka čelí v USA.



Německý PMI indikuje za prosinec nejsilnější růst aktivity průmyslu za poslední 3 roky, indikátor pro celou EU je ještě lepší a ukazuje nejsilnější růst za posledních 5 let.









US a trhy ve velké Británii dnes ještě užívaly novoročního volna.



Americký dolar si dnes bral zpět část ztrát z posledních 2 seancí roku 2016.







Ropa díky volnu amerických a britských trhů na první pohyb v roce 2017 teprve čeká. V roce 2016 si ropa připsala 45/50% zhodnocení. Od ledna nového roku by měly vejít v platnost listopadové dohody OPECu a hlavních "nečlenů", jež by měly vést ke snížení celkové nadprodukce na trhu.



BCPP bez účasti klíčových investorů z Velké Británie a USA vstoupila do nového roku velmi vlažně s likviditou blízko dlouholetých minim. Růst indexu obstaral v podstatě až samotný závěr obchodování.

Dařil ose akciím Erste a KB, Moneta se držela mírně v minusu stejně jako ČEZ. Ten se pohybuje těsně pod důležitou technickou hranicí 430 Kč, kde se sbíhá hned několik klouzavých průměrů. Překonání takové hranice případně odraz od ní bude mít s velkou pravděpodobností výrazný vliv na další dění tohoto titulu.













Komentáře k dennímu dění na trzích:

12.h - Evropa vstupuje do nového roku lehce...

10.h - BCPP vstupuje do nového roku poklesem.



Hlavní zprávy a komentáře dne