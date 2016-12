Vládní strany čeká rok pravdy: Kdo je povede do voleb?

Nejsilnější parlamentní stranu čeká sjezd v březnu. Spekulovalo se o tom, že by předsedu strany Bohuslava Sobotku, který už sbírá nominace, mohl vyzvat po krajských volbách k vedení kritický jihočeský hejtman Jiří Zimola.

"Opakovaně odmítám potvrzovat jakoukoliv svou ambici kandidovat," tvrdí ale Zimola. Pravděpodobnější je tak drsná bitva o místopředsedy strany. Hlasy nespokojených sociálních demokratů by mohl získat Jeroným Tejc nebo Jan Birke.

Druhou nejsilnější koaliční stranu na konci února čeká volební sněm. Při tom posledním dostal při volbě předsedy zakladatel hnutí téměř 100 procent hlasů - on sám sebe prý nevolil. "Jak říká Karel Gott: To jsem opravdu nečekal," komentoval výsledek Andrej Babiš.

Stranu drží ministr financí pevně v rukou a to, že by ho někdo vyzval na souboj alespoň symbolicky, je velmi nepravděpodobné. "Tak to netuším. Nemám takové informace," potvrdil Babiš.

Naopak u třetího koaličního partnera bude na jaře asi pěkně živo. O tom, že by vyzval Pavla Bělobrádka, přemýšlí v krajských volbách úspěšný Jiří Čunek i současný místopředseda Marián Jurečka.

"Je to jedna z otázek, na kterou se mě hodně lidí ptá. Slíbil jsem, že dám v lednu jasné stanovisko. Zda-li a na jaké pozici budu případně na sjezdu kandidovat," uvedl Jurečka.

Naopak opoziční parlamentní strany povedou do voleb současná vedení. Komunisté si do vedení v květnu dosadili na další čtyři roky Vojtěcha Filipa. TOP 09 čeká volební sněm až po podzimních parlamentních volbách a ODS si vedení bude volit až v roce 2018.