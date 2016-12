160 milionů za nové rejstříky chce utratit Spravedlnost

Ministerstvo spravedlnosti hledá provozovatele Informačního systému veřejných rejstříků. Před Vánoci vyvěsilo informace o tendru na internet. Hodlá zaplatit 136 milionů korun bez DPH (164.560.000 s DPH).

Asi největší otevřené výběrové řízení v posledním měsíci tohoto roku vypsalo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Hodlá najít provozovatele informačního systému veřejných rejstříků (ISVR) a zaplatí za to 136 milionů korun bez DPH. Přitom jde o jeden z velmi problematických článků informačních systémů veřejné správy. Podle některých informací jde ale jen o část složitého systému vzájemně provázaných počítačových databází.

Informace o veřejné zakázce se ve Věstníku veřejných zakázek objevila den před Štědrým dnem. Podrobnosti k zakázce se nepodařilo získat, jelikož náměstek ministra i ředitel IT jsou na dovolené a budou po Novém roce.

ISVR je procesně orientovaný evidenční informační systém pro rejstříkové soudy a notářské kanceláře s modulem pro veřejnost a dalšími funkcemi, mezi které patří reporty, zasílání pravidelných exportů vybraným orgánům veřejné moci (ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu), apod. V roce 2014 poté, co se ministerstvo rozhodlo jej trochu zmodernizovat za asi 33 milionů korun, nebyl schopen vybraný dodavatel zajistit funkčnost systému, který při větším náporu kolaboval. Sesterský server Česká justice o problému psal 4. října 2014 v textu Problémy s rejstříkem trvají, dle dodavatele ministerstvo zaspalo.

Tehdejší ministryně Helena Válková proklamovala, že bude po dodavateli chtít pro ministerstvo velké odškodné (mluvilo se o 447 milionech korun). |Protikorupční policie, která se případem zabývala na základě anonymního udání (čtěte v textu České justice Policie prověřuje způsob odškodnění za nefunkčnost obchodního rejstříku), však naznala, že ministr Pelikán, který byl označen za viníka škody značného rozsahu, se ničeho nedopustil (více v textu Policie: Pelikán se při dohodě s Corpus Solutions ničeho nedopustil).

Všichni zájemci o účast na veřejné zakázce se mohou od 3. ledna dohodnout s pověřenou zaměstnankyní ministerstva a prohlédnout si „střeva“ systému. „Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude možná od 3.1.2017 do konce lhůty pro podání nabídek. Na adrese sídla zadavatele Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 bude za recepcí v kanceláři 106 k dispozici přístup ke všem zdrojovým kódům systému ISVR včetně přístupu do testovací verze, kde si lze ověřit funkcionalitu, uživatelské prostředí a rozsah tohoto systému. Dále bude k dispozici k nahlédnutí kompletní provozní dokumentace včetně vlastní dokumentace ze skutečného provedení nasazení prostředí ISVR ze zpřístupněných zdrojových kódů až do plně funkčního systému a nahlédnutí do kompletní Interní dokumentace zadavatele aplikovatelné na plnění předmětu veřejné zakázky,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Jiří Reichl

O tématu jsme psali:

Policie: Pelikán se při dohodě s Corpus Solutions ničeho nedopustil

Policie prověřuje způsob odškodnění za nefunkčnost obchodního rejstříku

Vnitro letos schválilo velké IT projekty za 19 miliard

Problémy s rejstříkem trvají, dle dodavatele ministerstvo zaspalo