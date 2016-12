Komentáře k rozhodnutí ČNB - rychlejší růst inflace a mezd, pomalejší celkový HDP

Bankovní rada ČNB na své tiskové konferenci potvrdila, že kurzový závazek nebude ukončen dříve než ve druhém čtvrtletí 2017

Bankovní rada zároveň konstatovala, že vývoj ji utvrzuje v názoru, že kurzový závazek může být ukončen v polovině roku 2017.

Aktuální data hlásí vyšší inflaci a silnější růst mezd , než s čím počítala listopadová prognóza ČNB , růst HDP naopak zaostal za očekáváním a data o aktivitě jsou smíšená – zmíněn byl říjnový pokles průmyslové výroby a exportů.

Celkově tak bankovní rada vnímá rizika své stávající (listopadové) prognózy jako vyrovnaná.

Nastavení měnové politiky ECB je samozřejmě vnímáno jako relevantní faktor i pro kroky ČNB , zásadní vliv na chování ČNB ale mají data z české ekonomiky

V poznámce k samotné rozhodnutí ECB prodloužit program nákupů aktiv guvernér Rusnok zmínil i snížení měsíčních objemu nákupů, k němuž ECB přistoupí od dubna 2017 s tím, že tento krok lze vnímat jako signál zmírňování programu nákupů ECB.

Osobně jsem vnímal jako velmi pravděpodobné, že na základě aktuálního vývoje inflace bude bankovní rada akcentovat rizika své stávající prognózy v proinflačním směru, nicméně je patrné, že do hodnocení zde vstupují i slabší než očekávaná data o hospodářském růstu. Coby zásadní informaci ale vnímám komentáře o utvrzení bankovní rady v názoru, že kurzový závazek bude ukončen okolo poloviny roku 2017. Čtu to jako vzkaz, že bankovní rada je připravena svůj režim devizových intervencí ukončit, zároveň ale že alespoň v tuto chvíli není v myšlenkovém módu, v němž by uvažovala o ukončení kurzového závazku hned v prvních týdnech dubna, tedy hned na počátku druhého čtvrtletí 2017, což je dle vlastního příslibu bankovní rady nejbližší možný termín pro ukončení kurzového závazku.

I z komentářů, jež padly v průběhu tiskové konference, je zřejmé, že bankovní rada bude moci diskutovat hlubší úvahy o načasování konce kurzového závazku až na svém příštím zasedání počátkem února, kdy bude mít k dispozici čerstvou prognózu z dílny ČNB. Čerstvá čtvrtletní prognóza již bude moci položit na pomyslné misky vah jak vyšší než předpokládanou inflaci, pozorovanou v závěrečných měsících roku 2016, tak data o slabším růstu české ekonomiky ve druhém pololetí roku 2016 a v neposlední řadě bude moci vyhodnotit dopad uvolněnější měnové politiky v eurozóně na celkový obrázek vývoje v české ekonomice a na finančním trhu jak ve smyslu výhledu korunových úrokových sazeb, tak možných tlaků na kurz české měny.

Vzkaz z bankovní rady zůstává pevný: s korunou nad úrovní 27 za euro budeme žít přinejmenším po celé první čtvrtletí roku 2017 a coby pravděpodobný okamžik ukončení kurzového závazku se i nadále jeví polovina roku 2017. Bankovní rada má takto otevřený prostor jak pro ukončení kurzového závazku již během jarních měsíců, tak pro odsunutí tohoto kroku do druhé poloviny roku 2017, pokud to bude potřeba (zejména vzhledem k nastavení měnové politiky ECB. Zároveň je zřejmé, že v bankovní rada v zásadě nepochybuje o tom, že kurzový závazek bude v průběhu roku 2017 ukončen. Otevřenou otázkou pro další analýzu a debatu zůstává přesné načasování tohoto kroku (orientačním signálem zůstává polovina roku 2017) a též otázka, zda bude potřeba použít záporné měnově-politické úrokové sazby (zde zůstává zřejmé, že by se bankovní rada záporným úrokovým sazbám ráda vyhnula, jak jen to bude možné, nicméně možnost využití tohoto nástroje vyloučit nemůže).

enerali Investments CEE