Merill Lynch: 10 tipů na "seismický" rok 2017. A pár dalších od UBS

Připravte se na další turbulentní rok na trzích. Investoři se snaží přizpůsobit svoje portfolia světu Donalda Trumpa, který v lednu nastoupí do Bílého domu. Pohyby by tudíž mohly být „rychlé“ a jít „daleko“, jak jsme mohli vidět bezprostředně po jeho zvolení americkým prezidentem počátkem listopadu. V prognóze pro příští rok to tvrdí americká banka Bank of America Merrill Lynch.

Co tedy investorům radí?

1. Mít býčí přístup k americkému dolaru, hlavně na páru s jenem.

2. Kupovat put spread u eurodolaru. Investoři tuto strategii používají, když čekají mírný nárůst ceny podkladového aktiva.

3. Kupovat to samé na páru britské libry k americkému dolaru.

4. Mít býčí náhled na index S&P 500.

5. A mít to samé, pokud jde o evropské banky. Ty by po letech nízkých výnosů mohly profitovat z nárůstu u amerických dluhopisů.

6. Mít medvědí náhled na dluhopisy. Výnosy budou po celý rok zřejmě růst, takže ceny budou mířit k zemi.

7. Prodávat FTSE proti JSI (index burzy cenných papírů v Johannesburgu) a zaměřovat se na pár amerického dolaru vůči jihoafrickému randu.

8. Kupovat ropu WTI. Ceny ropy se budou po dohodě OPECu s nečleny o omezení produkce v průběhu roku zvedat.

9. Kupovat HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index). Hongkongská akciová burza bude těžit z vyšších výnosů.

10. A nakonec, kupovat útlum na mědi. Po rally v letošním posledním kvartálu nastane v novém roce korekce, věří BoA Merrill Lynch.

Adaptaci na prostředí vyšších výnosů věští pro příští rok i šéf makrostrategií banky UBS Yianos Kontopoulos. Nejlepší způsob, jak pravděpodobně rozbouřenými vodami na trzích v příštím roce proplout, je opatrnost a kombinace různých rizik. Podle Kontopoulose může být dobré obrátit pozornost na akciové trhy v Evropě, kde rostou ekonomiky i mimo jádrové země. Na měnovém trhu by podle něj mohlo být vhodné dívat se na měny, na které se zdánlivě zapomnělo a do kterých se ještě nezapočítaly očekávané změny v podobě vyšších sazeb a vyšší inflace. Takovou je třeba australský dolar.

Zdroj: CNBC